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Врачи скорой помощи спасли пожилого тюменца от клинической смерти

10 октября 2008, 11:33
Вчера бригада интенсивной терапии провела успешную реанимацию 69-летнему мужчине, находившемуся в состоянии клинической смерти.
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Тюмень

Больной благополучно доставлен в областную больницу интенсивного лечения. В этот же день врачи выехали на место крупного дорожно-транспортного происшествия. Авария случилась около полуночи на улице Ямская напротив рынка Мальвинка. Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru пресс-секретарь скорой медицинской помощи города Ирина Бердюгина, в результате столкновения двух машин два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работали две бригады скорой помощи.

Всего же с начала недели на пульт скорой помощи поступило 2345 вызовов, 1114 пациентов доставлены в стационары, оказана медицинская помощь 172-м пациентам, находящимся в угрожающем для жизни состоянии, 100 – с острым коронарным синдромом, 57-ти – с нарушением мозгового кровообращения. Травмы различной степени тяжести получили 227 пациентов. Зафиксировано 24 смертельных случая.

#Новости#Здоровье#Тюмень#Таня#Происшествия
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