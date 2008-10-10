Врачи скорой помощи спасли пожилого тюменца от клинической смерти

Больной благополучно доставлен в областную больницу интенсивного лечения. В этот же день врачи выехали на место крупного дорожно-транспортного происшествия. Авария случилась около полуночи на улице Ямская напротив рынка Мальвинка. Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru пресс-секретарь скорой медицинской помощи города Ирина Бердюгина, в результате столкновения двух машин два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работали две бригады скорой помощи.
Всего же с начала недели на пульт скорой помощи поступило 2345 вызовов, 1114 пациентов доставлены в стационары, оказана медицинская помощь 172-м пациентам, находящимся в угрожающем для жизни состоянии, 100 – с острым коронарным синдромом, 57-ти – с нарушением мозгового кровообращения. Травмы различной степени тяжести получили 227 пациентов. Зафиксировано 24 смертельных случая.