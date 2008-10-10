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В Тюмени становится «Светлым двором» больше

10 октября 2008, 11:24
Жильцы домов по ул. Мельникайте, 125,125/1, Гнаровской 4, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 8, теперь могут быть спокойны.

Дело в том, что освещение в их дворе отсутствовало полностью, теперь же, благодаря ООО "Корпорнация СТС" - УК "ТЭНКОМ" на свои места встали новенькие фонари с натриевыми лампами - свет от них более мягкий, поэтому и затрат на их содержание потребуется меньше. Бюджет выполнения данных мероприятий составил около 2,6 млн. руб.

На торжественном открытии внутридворового освещения пилотного проекта "Светлый двор", состоявшемся 9 октября, Константин Фрумкин - Директор Тюменского филиала ООО "Корпорнация СТС" - УК "ТЭНКОМ", выступил с приветственным словом и пригласил главу города - Евгения Куйвашева разрезать символическую ленточку, после чего во дворе зажегся свет.

Глава города поблагодарил компанию за проявленную инициативу. Затем Евгений Куйвашев огласил решение о заключении Соглашения о сотрудничестве с ОАО "СУЭНКО", которое тут же подписал.

После небольшой экскурсии по двору, проведенной директором тюменского филиала ОАО "СУЭНКО", Виктором Колмаковым, жители домов поблагодарили представителей компании за оказанную помощь: теперь и с малышами можно вечером гулять, и домой после работы возвращаться не страшно, да и пьяной молодежи теперь сюда вход закрыт.

Этот двор послужил толчком к проведению света во дворы, и уже к следующему году более 50 дворовых площадок обретут освещение. Упор будет делаться на окраины - это Червишевский тр-т.,Московский тр-т., ул. Щербакова.

#Новости#Благоустройство#Тюмень#Ксения#Общество
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