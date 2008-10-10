В Тюмени становится «Светлым двором» больше

Дело в том, что освещение в их дворе отсутствовало полностью, теперь же, благодаря ООО "Корпорнация СТС" - УК "ТЭНКОМ" на свои места встали новенькие фонари с натриевыми лампами - свет от них более мягкий, поэтому и затрат на их содержание потребуется меньше. Бюджет выполнения данных мероприятий составил около 2,6 млн. руб.