Тюменцам предлагают технологическое решение от Samsung

Компания Samsung преображает привычную компьютерную технику до неузнаваемости. От строгой классики — к последним модным тенденциям, от офисного стиля — к великолепию haute couture. Мониторы Topaz из новой линейки Crystal Design с корпусом из материала, напоминающего венецианское стекло, сочетают в себе потрясающий дизайн и впечатляющие технические характеристики: динамический контраст и рекордная быстрота реакции матрицы. Коллекция мониторов Topaz Crystal Design — стиль и функциональность.