Тюменцам предлагают технологическое решение от Samsung

У ЖК-мониторов, нет видимого мерцания, дефектов сведения, помех от магнитных полей, идеальны фокусировка, геометрия изображения и фиксированное разрешение, низкое энергопотребление.
Компания Samsung преображает привычную компьютерную технику до неузнаваемости. От строгой классики — к последним модным тенденциям, от офисного стиля — к великолепию haute couture. Мониторы Topaz из новой линейки Crystal Design с корпусом из материала, напоминающего венецианское стекло, сочетают в себе потрясающий дизайн и впечатляющие технические характеристики: динамический контраст и рекордная быстрота реакции матрицы. Коллекция мониторов Topaz Crystal Design — стиль и функциональность.
Купив монитор Samsung, вы получаете надёжный и компактный mp3-плеер в подарок. Подобрать монитор можно в розничных салонах компании «Арсенал +» расположенных по адресам:
ТРЦ «Фаворит», ул. Гнаровской, 12;
ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63;
ул. Хохрякова 47;
ул. Ленина 15.
Более подробную информацию вы можете узнать:
в службе информации по телефону: (3452) 79-70-70
Акция проходит с 25 августа по 31 октября 2008 года.