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Тюменцам предлагают технологическое решение от Samsung

10 октября 2008, 10:59
В настоящее время ЖК-мониторы являются основным, бурно развивающимся технологическим направлением. К их преимуществам можно отнести: малый размер и вес.
Сюжет
Тюмень

У ЖК-мониторов, нет видимого мерцания, дефектов сведения, помех от магнитных полей, идеальны фокусировка, геометрия изображения и фиксированное разрешение, низкое энергопотребление.

Компания Samsung преображает привычную компьютерную технику до неузнаваемости. От строгой классики — к последним модным тенденциям, от офисного стиля — к великолепию haute couture. Мониторы Topaz из новой линейки Crystal Design с корпусом из материала, напоминающего венецианское стекло, сочетают в себе потрясающий дизайн и впечатляющие технические характеристики: динамический контраст и рекордная быстрота реакции матрицы. Коллекция мониторов Topaz Crystal Design — стиль и функциональность.

Купив монитор Samsung, вы получаете надёжный и компактный mp3-плеер в подарок. Подобрать монитор можно в розничных салонах компании «Арсенал +» расположенных по адресам:

ТРЦ «Фаворит», ул. Гнаровской, 12;

ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63;

ул. Хохрякова 47;

ул. Ленина 15.

Более подробную информацию вы можете узнать:

в службе информации по телефону: (3452) 79-70-70

на сайте: http://arsplus.ru/

Акция проходит с 25 августа по 31 октября 2008 года.

#Новости#Технологии#Тюмень#Таня
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