Тюменцам бесплатно полечат нервы

Также на базе школы здоровья начали работу занятия для пациентов с больными сосудами нижних конечностей. Таким образом, сегодня в многопрофильной клинике ТГМА работает 14 школ здоровья. Среди них также отделения для больных бронхиальной астмой, сахарным диабетом, поллинозом, ожирением, ринитом, аллергией. Также здесь помогут справиться с нарушениями сна и головной болью.