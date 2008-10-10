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Тюменцам бесплатно полечат нервы

10 октября 2008, 12:13
Неврологическая школа появилась на базе школы здоровья в многопрофильной клинике Тюменской государственной медицинской академии.

Об этом корреспонденту рассказала координатор школ здоровья Татьяна Гагина. Пациенты смогут посетить занятия бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского страхования.

Также на базе школы здоровья начали работу занятия для пациентов с больными сосудами нижних конечностей. Таким образом, сегодня в многопрофильной клинике ТГМА работает 14 школ здоровья. Среди них также отделения для больных бронхиальной астмой, сахарным диабетом, поллинозом, ожирением, ринитом, аллергией. Также здесь помогут справиться с нарушениями сна и головной болью.

Занятия ведут ведущие сотрудники медакадемии.

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