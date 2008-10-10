Тюменские боксеры готовы стать лучшими в мире

Заведующий кафедрой физвоспитания ТГНГУ Владимир Субботин рассказал о том, что в Университете создаются особые условия для подготовки спортсменов. Сюда относятся и индивидуальное расписание, и консультации с преподавателями, предоставление жилья и экипировки. Президент Тюменской федерации бокса Нурулла Саттаров отметил, что очень много для спортсменов делают их родители. Так, первое поздравление с победой Виктор Баталов получил именно от родителей. Потом уже, всю дорогу, телефон буквально разрывался от звонков.