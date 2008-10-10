Тюменские боксеры готовы стать лучшими в мире

Чемпионат завершился 27 сентября в Казани, и пусть это пока студенческие соревнования, но ведь именно из этих студентов должны вырасти спортсмены-профессионалы.
Вчера, 9 октября, состоялась пресс-конференция с победителями из Тюмени. Виктор Баталов, студент ТГНГУ, помимо золотой медали, был награжден специальным призом «Лучший боксер Чемпионата». Немного баллов не хватило Максиму Двинскому, студенту ТюмГУ. Однако его мужество и настойчивость были отмечены призом «За волю к победе».
Оба призера воспитывались у одного тренера - Дедюхина Анатолия Ивановича, в спортивной школе «Прибой». Высокие награды, по словам тренера – это результат напряженных тренировок: «Победа – это на 10% талант и на 90% - трудолюбие». Впрочем, Виктор в своей победе не сомневался, несмотря даже на то, что соперники были ему не известны.
Заведующий кафедрой физвоспитания ТГНГУ Владимир Субботин рассказал о том, что в Университете создаются особые условия для подготовки спортсменов. Сюда относятся и индивидуальное расписание, и консультации с преподавателями, предоставление жилья и экипировки. Президент Тюменской федерации бокса Нурулла Саттаров отметил, что очень много для спортсменов делают их родители. Так, первое поздравление с победой Виктор Баталов получил именно от родителей. Потом уже, всю дорогу, телефон буквально разрывался от звонков.
Пока юные спортсмены еще не совсем осознают значимость своих заслуг. Впрочем, возможно, что именно это поможет им проложить дорогу к новым вершинам.