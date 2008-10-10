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Сегодня порталу «НашГород.ру» исполняется 6 лет!

10 октября 2008, 10:05
Сегодня www.nashgorod.ru, крупнейший тюменский интернет-портал, празднует свой День Рождения.
Сюжет
Тюмень

В настоящее время это один из самых популярных сайтов города. Портал прочно вошел в жизнь тюменцев. 10 октября 2008 г. www.nashgorod.ru исполняется 6 лет. Это немалый срок для подобных проектов, особенно учитывая то, что Российский интернет (зона «ru») отмечает в этом году всего лишь свой 14-летний юбилей.

НашГород – в первую очередь, это общение! Здесь знакомятся, находят друзей, влюбляются, женятся, проводят свободное время, рассказывают друг другу обо всем, что происходит в городе, обсуждают события и людей, задают всевозможные вопросы и получают на них ответы. Здесь проходит жизнь горожан. Для большинства тюменских Интернет-пользователей НашГород стал любимым сайтом.

А первоначально www.nashgorod.ru содержал только Карту города, через несколько месяцев появился Чат, а через полгода - Форум. В 2005г. - Автомобильный раздел, в 2006г. – Недвижимость, Каталог предприятий Тюмени. Портал стал первым интернет-ресурсом такого рода.

Со временем www.nashgorod.ru разросся, сайт и Форум обрели своих постоянных посетителей. Зарегистрированных пользователей сегодня уже больше 25 тысяч. Для того, чтобы жители НашегоГорода смогли лучше узнать друг друга, в 2008 году на нашем сайте появились Блоги и Фотоальбом. Теперь каждый желающий рассказать о себе чуть больше, поделиться своими мыслями или просто показать себя миру имеет такой шанс!

1 октября 2007г. открыт новый раздел – Новости, на котором каждый может узнать о последних событиях в городе и мире, а также оставить комментарии и обменяться мнениями. За последний год новостная лента стала более подробной и уже теперь полностью отражает жизнь нашего города.

Также в этом году на интернет-портале появился новый раздел «Эксперты». Он необходим людям, у которых есть вопросы, но нет времени для беготни по различным организациям в поисках ответа. А тюменцам, желающим отдохнуть за пределами родного города, наверняка понравится раздел «Туризм», также появившийся в этом году.

Кроме того, в течение последнего года расширился штат работников интернет-портала. На сегодняшний день, НашГород – это дружный коллектив заинтересованных в жизни города людей. Мы радуемся каждому новому пользователю и надеемся, что своей работой делаем будни тюменцев немного интереснее и ярче!

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