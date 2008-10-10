Сегодня порталу «НашГород.ру» исполняется 6 лет!

Со временем www.nashgorod.ru разросся, сайт и Форум обрели своих постоянных посетителей. Зарегистрированных пользователей сегодня уже больше 25 тысяч. Для того, чтобы жители НашегоГорода смогли лучше узнать друг друга, в 2008 году на нашем сайте появились Блоги и Фотоальбом. Теперь каждый желающий рассказать о себе чуть больше, поделиться своими мыслями или просто показать себя миру имеет такой шанс!