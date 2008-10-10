Презентация программы международного обмена студентов прошла в ТюмГУ

С особенностями программы познакомил всех заинтересованных поездкой в США Павел Кузнецов - выпускник программы.
Флубрайт - крупнейшая из международных обменных образовательных программ, основанная сенатором от штата Арканзас Джорджем Уильямом Фулбрайтом. Ежегодно программа присуждает более 800 грантов ученым приезжающим в США из других стран. Она является одним из ключевых проектов американской дипломатии и развития международного образования и создана с целью улучшить взаимопонимание между США и другими странами.
Программа ориентирована на выпускников российских вузов, аспирантов, ученых, деятелей искусств, преподавателей английского языка, работников библиотек и музеев. Фулбрайт предоставляет гранты на обучение, проведение научных исследований, чтение лекций и стажировка в любом университете.
В ней могут принимать участие граждане, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие диплом о высшем образовании или ученую степень (в зависимости от программы). Так же необходимо обладать хорошим знанием английского языка.
Отбор проходит на конкурсной основе состоящей из нескольких этапов. Участников распределят в университеты и колледжи США, с возможностью познакомится с работой политических экономических и культурных организаций других стран, обменяться идеями и положить начало совместным проектам на общее благо народов мира.
Все подробности о программе и сроках подачи заявок можно узнать на сайте www.fulbright.ru.