Презентация программы международного обмена студентов прошла в ТюмГУ

Флубрайт - крупнейшая из международных обменных образовательных программ, основанная сенатором от штата Арканзас Джорджем Уильямом Фулбрайтом. Ежегодно программа присуждает более 800 грантов ученым приезжающим в США из других стран. Она является одним из ключевых проектов американской дипломатии и развития международного образования и создана с целью улучшить взаимопонимание между США и другими странами.