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Презентация программы международного обмена студентов прошла в ТюмГУ

10 октября 2008, 10:25
В конференц-зале ТюмГУ 9 октября состоялась презентация программы Фулбрайт - международного обмена студентов.
Сюжет
Тюмень

С особенностями программы познакомил всех заинтересованных поездкой в США Павел Кузнецов - выпускник программы.

Флубрайт - крупнейшая из международных обменных образовательных программ, основанная сенатором от штата Арканзас Джорджем Уильямом Фулбрайтом. Ежегодно программа присуждает более 800 грантов ученым приезжающим в США из других стран. Она является одним из ключевых проектов американской дипломатии и развития международного образования и создана с целью улучшить взаимопонимание между США и другими странами.

Программа ориентирована на выпускников российских вузов, аспирантов, ученых, деятелей искусств, преподавателей английского языка, работников библиотек и музеев. Фулбрайт предоставляет гранты на обучение, проведение научных исследований, чтение лекций и стажировка в любом университете.

В ней могут принимать участие граждане, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие диплом о высшем образовании или ученую степень (в зависимости от программы). Так же необходимо обладать хорошим знанием английского языка.

Отбор проходит на конкурсной основе состоящей из нескольких этапов. Участников распределят в университеты и колледжи США, с возможностью познакомится с работой политических экономических и культурных организаций других стран, обменяться идеями и положить начало совместным проектам на общее благо народов мира.

Все подробности о программе и сроках подачи заявок можно узнать на сайте www.fulbright.ru.

#Новости#Тюмень#Таня#Общество
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