Оплатить услуги ЖКХ в Тюмени стало проще

Однако не обходится в этом деле и без недостатков. Так, не до конца развита автоматизация учета, то есть показания индивидуальных счетчиков принимаются, но только по личной инициативе граждан. Кроме того, в список платежей, которые принимает ТРИЦ, включены еще не все коммунальные услуги.