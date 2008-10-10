Общий долг злостных неплательщиков тюмени за услуги ЖКХ составил более 400 млн. рублей

«Хочешь жить – умей вертеться» - этот лозунг стал настолько привычным для современного человека, что он стал забывать, что такое жить для себя. Работа, учеба, дети, хобби, командировки – каждая сфера жизни требует определенного времени. Порой люди настолько «зарабатываются» на работе, что забывают ребенка из садика забрать. Что уж говорить о бытовых нуждах.
«Общий долг тюменцев за услуги ЖКХ на 1 сентября 2008 года составил более 400 млн. рублей. С 2004 года ежегодно размер задолженности увеличивается. Так, в 2004 году размер долга по жилищно-коммунальным платежам составлял 15 млн., в 2005 — 43 млн., в 2006 — более 80 млн. и так далее с тенденцией ежегодного увеличения. В процентном отношении задолженность, как правило, составляет 3-5% от общего объема начислений. При этом количество злостных неплательщиков, которые по каким-либо принципиальным соображениям систематически не производят оплату жилищно-коммунальных услуг, составляет 10-12 тысяч абонентов», — отметила заместитель генерального директора ТРИЦ Наталья Девицкая.
Причины, по которым горожане не платят за услуги, разные. Генеральный директор «Тюменского расчетно-информационного центра» Олег Туровинин разделяет их на три группы: недостаток средств, недостаток времени, недостаток желания.
«Тюменский расчетно-информационный центр» призван решить вторую проблему. Ведь основное направление его работы – это удобное и точное обслуживание населения, создание и поддержание необходимого программного обеспечения, баз данных и других информационных ресурсов.
За время работы Центра налажено взаимодействие со всеми заинтересованными субъектами в сферах управления жилищным фондом города, представления жилищно-коммунальных услуг, в сфере учета и распределения жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории города регистрационного учета населения, учета граждан имеющих право на предоставление мер социальной поддержки.
ТРИЦ постоянно совершенствует способы оплаты, внедряя новые технологии оплаты в сферу ЖКХ. Уже сейчас осваивается система оплаты услуг через банкомат, что существенно сокращает временные затраты потребителей.
Кроме того, в настоящее время идет активное создание единого информационного пространства по югу Тюменской области. Сейчас сюда входят Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск, Нижняя Тавда, Викулово и Большое Сорокино. Это позволяет специалистам центра и клиентам оперативно получать доступ к необходимой информации по всем видам жилищно-коммунальных услуг из любого пункта центра, исключает разночтения получаемой справки, дает возможность формирования единого платежного документа. Все проведенные мероприятия позволили на деле воплотить систему «единого окна».
Однако не обходится в этом деле и без недостатков. Так, не до конца развита автоматизация учета, то есть показания индивидуальных счетчиков принимаются, но только по личной инициативе граждан. Кроме того, в список платежей, которые принимает ТРИЦ, включены еще не все коммунальные услуги.
Впрочем, развитие центра позволяет рассчитывать на то, что в скором будущем люди начнут заниматься тем, что им нравится, а не проведением времени в очередях.
Надежда Корнеева