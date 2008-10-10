Общий долг злостных неплательщиков тюмени за услуги ЖКХ составил более 400 млн. рублей

«Общий долг тюменцев за услуги ЖКХ на 1 сентября 2008 года составил более 400 млн. рублей. С 2004 года ежегодно размер задолженности увеличивается. Так, в 2004 году размер долга по жилищно-коммунальным платежам составлял 15 млн., в 2005 — 43 млн., в 2006 — более 80 млн. и так далее с тенденцией ежегодного увеличения. В процентном отношении задолженность, как правило, составляет 3-5% от общего объема начислений. При этом количество злостных неплательщиков, которые по каким-либо принципиальным соображениям систематически не производят оплату жилищно-коммунальных услуг, составляет 10-12 тысяч абонентов», — отметила заместитель генерального директора ТРИЦ Наталья Девицкая.