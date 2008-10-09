Юным паралимпийцам Тюмени вручили награды

Сами игры проходили с 23 по 26 сентября 2008 года в Тобольске.
Они настроены серьезно - это вечер их триумфа.14 участников команд Ленинского, Центрального, Калининского административных округов стали победителями и призерами игр. Ими завоевано 32 медали, из них: 20 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых. Увы, 5 олимпийцев не смогли присутствовать на торжественной встрече.
Лидером соревнований по праву можно считать Приветкина Владимира, завоевавшего самое большое количество медалей – 4 золотых. По 3 медали взяли Баганов Даниил, Ягодкин Алексей, Лабзова Дарья, Степанов Максим, Водолазов Виктор, по 2 – Мальцева Мария, Нигматуллина Диана, Распопова Мария, Михайлов Артем, Меленг Анастасия, одной медалью остались довольны Рыбаков Вадим, Ильясова Галина, Васютин Иван. Атмосфера церемонии награждение была по-домашнему уютной и теплой. Участники соревнований получили дипломы и грамоты, а также денежные премии (1-ое место – 800 руб., 2-ое место – 600 руб., 3-е место – 400 руб.) от Управления по спорту и молодежной политике администрации города. Далее наступила, как выразились организаторы, «самая торжественная минута» - время фотосессии.
Как отметили сами триумфаторы игр: «Секрета успеха нет, но есть сложный путь к достижению цели через преодоление себя». У каждого из них своя история болезни, но вместе они – не просто команда, но одна большая семья. И отметили праздник по-семейному тихо и без шума.
Маша Мальцева мечтает поехать на паралимпийские летние игры, но уже не в рамках Тюменской области, а в мировых масштабах. Сложно поверить, что эта хрупкая девочка (диагноз - ДЦП нижних конечностей) стала призером в беге на короткие дистанции, а в детстве занималась танцами. А началось все еще в школе, когда учитель физкультуры Михаил Абрамович сумел зажечь в ребенке любовь к спорту.
«Сначала родители с недоверием отнеслись к затее проведения игр. Уж очень сомнителен был первый опыт. Отпустить свое чадо на 3 дня в чужой город для заботливого родителя непросто. Да и инвалидность могут отнять», - поделилась Елена Сергеевна - один из работников Управления, по совместительству «вторая мама» ребят. Оказывается и такое возможно. Высокие успехи своих пациентов некоторые врачи расценивают не как высшую степень проявления силы воли, а списывают все на полное выздоровление, лишая тем самым инвалидов положенной законной материальной поддержки.
Пример этих 14 смелых ребят вселяет веру. Сами же они желают людям лишь одного, главного, здоровья…