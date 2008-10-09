Юным паралимпийцам Тюмени вручили награды

«Сначала родители с недоверием отнеслись к затее проведения игр. Уж очень сомнителен был первый опыт. Отпустить свое чадо на 3 дня в чужой город для заботливого родителя непросто. Да и инвалидность могут отнять», - поделилась Елена Сергеевна - один из работников Управления, по совместительству «вторая мама» ребят. Оказывается и такое возможно. Высокие успехи своих пациентов некоторые врачи расценивают не как высшую степень проявления силы воли, а списывают все на полное выздоровление, лишая тем самым инвалидов положенной законной материальной поддержки.