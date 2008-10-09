Участник группы Krec в Тюмени

На вопрос для кого вы пишите, певец ответил, что он свои песни ни на кого не рассчитывает, просто пишет, что ему нравится и так получается, что это находит отклик у слушателей. Вдохновляется он по просто по жизни, ничего особого для этого не делает. И песни свои очень редко кому-то посвящает. Так же он ответил, что не относит сам себя ни к какому направлению в музыке: «Если у людей есть желание присоединять меня к какому-то стилю, то это их право, а я просто делаю свою музыку». Ассая попросили высказаться по поводу региональной и западной хип-хоп музыки, но он ответил, что не анализирует музыкальный рынок и позиция у него по этому поводу отсутствует. Тюменский рэп он тоже не слышал.