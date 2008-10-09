Участник группы Krec в Тюмени

Большая радость ожидала тюменских почитателей хип-хопа 8 октября. Ассаи, участник Питерской группы Krec, встретился с журналистами и своими поклонниками в ТРЦ «Колумб» с презентацией нового сольного альбома «Фаталист». Встреча прошла в рамках автопробега через всю Россию, по маршруту Владивосток – Санкт-Петербург. Целью автопробега является презентация нового сольного альбома и общение с поклонниками.
С 2003 года Ассаи, в составе группы Крек, завоевывали своими песнями сердца российской молодежи и ближнего русскоговорящего зарубежья и сегодня являются очень популярными. Но, как и многие современные исполнители, участники группы работают и сольно.
За окном «Колумба» темнело, а Ассаи задерживался на встречу, как нам сказали по причине пробок. А пока, собиравшихся зрителей развлекали Тюменские рэп-команды: «Джус», «Русстайл», «Halkogol», «Артикартэ».
Небольшой балкончик, отведенный для встречи, был уже заполнен людьми когда Ассаи наконец приехал. Из толпы раздались визги и признания в любви, на что он улыбнулся и предложил сразу перейти к вопросам.
Первый вопрос: Почему именно автопробег, а не, например, гастроли? На что певец ответил: «Мы решили сначала разведать обстановку, увидеть все своими глазами. Это даже больше путешествие. В следующем году мы еще что-нибудь придумаем». Так же Ассаи сообщил радостную новость своим поклонникам - 31 октября в ночном клубе «Пирамида» состоится пати с его выступлением.
Из всех городов «музыкальным путешественникам» больше всего запомнился Владивосток, оттуда они даже хотели съездить в Китай, но времени не хватило. Так же понравился Улан-Удэ. Тюмень, по словам Ассаи, встретила их отлично. К пробкам они привыкшие, так как живут в Петербурге, поэтому сильно из-за этого не расстроились. На следующее утро Ассаи со своей командой отправляются в Екатеринбург.
На вопрос для кого вы пишите, певец ответил, что он свои песни ни на кого не рассчитывает, просто пишет, что ему нравится и так получается, что это находит отклик у слушателей. Вдохновляется он по просто по жизни, ничего особого для этого не делает. И песни свои очень редко кому-то посвящает. Так же он ответил, что не относит сам себя ни к какому направлению в музыке: «Если у людей есть желание присоединять меня к какому-то стилю, то это их право, а я просто делаю свою музыку». Ассая попросили высказаться по поводу региональной и западной хип-хоп музыки, но он ответил, что не анализирует музыкальный рынок и позиция у него по этому поводу отсутствует. Тюменский рэп он тоже не слышал.
Про новый альбом певец рассказал очень мало. На вопрос - почему название именно «Фаталист», он отшутился: «Так предрешено судьбой». А про настроение альбома он не сказал вообще ничего, но подарил со словами – «послушайте», корреспонденту Nashgorod свой диск. Дату выхода альбома, 13 сентября, он ни с чем не связывает, просто так получилось.
Сегодня у Ассая есть жена и ребенок. На вопрос о семейной жизни певец согласился, что она повлияла на его творчество. Один из поклонников сказал, что в новом альбоме чувствуется злость, на что Ассаи ответил – «Да, я бываю злой – быт, семейная жизнь».
В завершение встречи певец подарил новый альбом тем, кто задавал вопросы и очень долго раздавал автографы всем желающим. Но некоторые из поклонников, признались, что ожидали большего от этой встречи, некоторым Ассаи показался немного высокомерным. Но, тем не менее, народ еще долго не расходился в ожидании чего-то интересного.