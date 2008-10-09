Три квартиры в Тюмени отдаст мошенница в счет возмещения ущерба предприятию

Суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Ленинского округа Тюмени, признал Нестерову виновной по ч.3 ст. 159 УК РФ и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы (с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима) и конфискации трех квартир. Мошенницу взяли под стражу прямо в зале суда.