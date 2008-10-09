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Три квартиры в Тюмени отдаст мошенница в счет возмещения ущерба предприятию

9 октября 2008, 10:53
Осужденная Инесса Нестерова в счет возмещения ущерба, причиненного предприятию, отдаст три своих квартиры в областном центре.

Работая главным бухгалтером в ОАО «Металлоптторг», Нестерова похищала деньги у предприятия – сообщили Nashgorod.ru в окружной прокуратуре. Мошенница перечисляла денежные средства общества на счета подставных фирм, затем снимала деньги и тратила на свои нужды.

За период с июля 2002 по ноябрь 2005 года аферистка похитила у компании «Металлоптторг» свыше 10,6 млн. рублей.

После проведения на предприятии ревизии финансово-хозяйственной деятельности обман раскрылся.

Суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Ленинского округа Тюмени, признал Нестерову виновной по ч.3 ст. 159 УК РФ и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы (с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима) и конфискации трех квартир. Мошенницу взяли под стражу прямо в зале суда.

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