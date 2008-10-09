8 октября на Тюменском отделении СвЖД сошел с рельсов вагон хозяйственного поезда. Как сообщил NashGorod.ru Тюменский транспортный прокурор Алексей Кирюхин, происшествие случилось на перегоне «Абаевский — Усть-Тавда» в ходе ремонтно-профилактических работ.
Машинист поезда № 5209 допустил столкновение вагона-хоппер-дозатора и локомотива с прицепленным к нему электробалластером. Поскольку поезд был пущен по нечетному пути, задержек других поездов на участке Тюмень – Тобольск не произошло. Ни люди, ни пути не пострадали.
В настоящий момент принимаются меры для устранения аварии, на месте работает ведомственная комиссия.