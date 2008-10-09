На Тюменском отделении СвЖД сошел с рельсов вагон хозяйственного поезда

Машинист поезда № 5209 допустил столкновение вагона-хоппер-дозатора и локомотива с прицепленным к нему электробалластером. Поскольку поезд был пущен по нечетному пути, задержек других поездов на участке Тюмень – Тобольск не произошло. Ни люди, ни пути не пострадали.