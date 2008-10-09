nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На Тюменском отделении СвЖД сошел с рельсов вагон хозяйственного поезда

9 октября 2008, 13:23
Как сообщил NashGorod.ru Тюменский транспортный прокурор Алексей Кирюхин, происшествие случилось на перегоне «Абаевский — Усть-Тавда» в ходе ремонтно-профилактических работ.

8 октября на Тюменском отделении СвЖД сошел с рельсов вагон хозяйственного поезда. Как сообщил NashGorod.ru Тюменский транспортный прокурор Алексей Кирюхин, происшествие случилось на перегоне «Абаевский — Усть-Тавда» в ходе ремонтно-профилактических работ.

Машинист поезда № 5209 допустил столкновение вагона-хоппер-дозатора и локомотива с прицепленным к нему электробалластером. Поскольку поезд был пущен по нечетному пути, задержек других поездов на участке Тюмень – Тобольск не произошло. Ни люди, ни пути не пострадали.

В настоящий момент принимаются меры для устранения аварии, на месте работает ведомственная комиссия.

#Новости#Аварии#Железные дороги#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25