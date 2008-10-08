nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В районе ММС перевернулся бензовоз

8 октября 2008, 10:49
Бензовоз-длинномер перевернулся на 5-й западной улице, устранение аварии пока не ведется.
Сюжет
Тюмень

В районе ММС перевернулся бензовоз. Об этом сообщил Nashgorod.ru сотрудник компании «Атлант-Авто». Бензовоз-длинномер перевернулся на 5-й западной улице, устранение аварии пока не ведется. Отметим, что улица, на которой случилось ЧП относится к частному сектору, то есть проезд грузовых машин туда запрещен. Однако водители часто «срезают» путь именно по этой улице. Случившаяся авария крайне опасна, считают очевидцы, поскольку любая искра может детонировать взрыв.

Ни МЧС, ни ГИБДД пока не дали комментариев. Мы следим за развитием событий.

#Новости#Аварии#Тюмень#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25