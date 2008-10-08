В районе ММС перевернулся бензовоз. Об этом сообщил Nashgorod.ru сотрудник компании «Атлант-Авто». Бензовоз-длинномер перевернулся на 5-й западной улице, устранение аварии пока не ведется. Отметим, что улица, на которой случилось ЧП относится к частному сектору, то есть проезд грузовых машин туда запрещен. Однако водители часто «срезают» путь именно по этой улице. Случившаяся авария крайне опасна, считают очевидцы, поскольку любая искра может детонировать взрыв.