В районе ММС перевернулся бензовоз. Об этом сообщил Nashgorod.ru сотрудник компании «Атлант-Авто». Бензовоз-длинномер перевернулся на 5-й западной улице, устранение аварии пока не ведется. Отметим, что улица, на которой случилось ЧП относится к частному сектору, то есть проезд грузовых машин туда запрещен. Однако водители часто «срезают» путь именно по этой улице. Случившаяся авария крайне опасна, считают очевидцы, поскольку любая искра может детонировать взрыв.
Ни МЧС, ни ГИБДД пока не дали комментариев. Мы следим за развитием событий.