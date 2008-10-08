nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В минувшие выходные в Тюменской области произошло несколько пожаров

8 октября 2008, 11:44
В субботу в полночь на улице Тульской в Тюмени в частном металлическом гараже произошел пожар. Огнем повреждено гаражное имущество и автомобиль ВАЗ-2121.

Как сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тюменской области, пожарными спасен гараж на сумму 50 тысяч рублей. По предварительным данным причиной пожара стало занесение открытого источника огня.

Из-за неосторожности при курении, в субботу вечером произошел пожар в селе Новая Заимка Заводоуковского района. На улице Первомайской, загорелся жилой частный дом. Площадь пожара составила более шестидесяти квадратных метров. За короткое время, пламя перекинулось на надворные постройки и автомобиль «Ока». Три пожарных автоцистерны и дежурные караулы из Новой Заимки и двух соседних сел за двадцать минут сбили натиск огня. По сообщению на пепелище обнаружено тело мужчины 1953 г. рождения. Обстоятельства трагедии, в настоящее время устанавливаются.

В селе Марково Заводоуковского района, утром в воскресенье огонь охватил деревянный дом и надворные постройки. К прибытию пожарных расчетов, строения на улице Центральной были целиком во власти «красного петуха». Десять сотрудников противопожарных частей района и пять единиц спецтехники были направлены на ликвидацию загорания – за пятнадцать минут стихию удалось остановить. На пожаре погибла женщина 1914 года рождения. По предварительным данным она получила смертельное отравление угарным газом. По заключению специалистов, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при растопке печи.

#Новости#Тюменская область#Пожары#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25