В минувшие выходные в Тюменской области произошло несколько пожаров

Как сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тюменской области, пожарными спасен гараж на сумму 50 тысяч рублей. По предварительным данным причиной пожара стало занесение открытого источника огня.
Из-за неосторожности при курении, в субботу вечером произошел пожар в селе Новая Заимка Заводоуковского района. На улице Первомайской, загорелся жилой частный дом. Площадь пожара составила более шестидесяти квадратных метров. За короткое время, пламя перекинулось на надворные постройки и автомобиль «Ока». Три пожарных автоцистерны и дежурные караулы из Новой Заимки и двух соседних сел за двадцать минут сбили натиск огня. По сообщению на пепелище обнаружено тело мужчины 1953 г. рождения. Обстоятельства трагедии, в настоящее время устанавливаются.
В селе Марково Заводоуковского района, утром в воскресенье огонь охватил деревянный дом и надворные постройки. К прибытию пожарных расчетов, строения на улице Центральной были целиком во власти «красного петуха». Десять сотрудников противопожарных частей района и пять единиц спецтехники были направлены на ликвидацию загорания – за пятнадцать минут стихию удалось остановить. На пожаре погибла женщина 1914 года рождения. По предварительным данным она получила смертельное отравление угарным газом. По заключению специалистов, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при растопке печи.