В минувшие выходные в Тюменской области произошло несколько пожаров

Из-за неосторожности при курении, в субботу вечером произошел пожар в селе Новая Заимка Заводоуковского района. На улице Первомайской, загорелся жилой частный дом. Площадь пожара составила более шестидесяти квадратных метров. За короткое время, пламя перекинулось на надворные постройки и автомобиль «Ока». Три пожарных автоцистерны и дежурные караулы из Новой Заимки и двух соседних сел за двадцать минут сбили натиск огня. По сообщению на пепелище обнаружено тело мужчины 1953 г. рождения. Обстоятельства трагедии, в настоящее время устанавливаются.