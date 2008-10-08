Тюменцы увидели уникальных бабочек

Бабочек для «заселения» предоставила директор фирмы «Сад бабочек» Ольга Зотова. Услугами фирмы часто пользуются молодожены, заказывая бабочек для того, чтобы выпустить их на волю. Как утверждает Ольга Зотова, эта традиция имеет славянские корни: у древних славян бабочка служила символом любви, счастья и благополучия. Считалось, что в бабочках живут души умерших, то есть, если отпустить бабочку к солнцу, она улетит к богам и передаст им послание. Неизвестно, знают ли об этом современные молодожены, но услуги фирмы пользуются успехом. Теперь же у новобрачных есть возможность не отпустить насекомых на верную смерть, а продлить им жизнь в несколько раз.