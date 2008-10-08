Тюменцы увидели уникальных бабочек

Вчера в музее «Городская Дума» состоялось уникальное событие – заселение «тропического сада» бабочками. Как пояснил замдиректора музейного комплекса Павел Ситников, в этом саду поддерживаются оптимальные температура и влажность воздуха, что позволяет продлить жизнь насекомым. В среднем продолжительность жизни бабочек – трое суток, в неволе же они могут жить целую неделю.
Бабочек для «заселения» предоставила директор фирмы «Сад бабочек» Ольга Зотова. Услугами фирмы часто пользуются молодожены, заказывая бабочек для того, чтобы выпустить их на волю. Как утверждает Ольга Зотова, эта традиция имеет славянские корни: у древних славян бабочка служила символом любви, счастья и благополучия. Считалось, что в бабочках живут души умерших, то есть, если отпустить бабочку к солнцу, она улетит к богам и передаст им послание. Неизвестно, знают ли об этом современные молодожены, но услуги фирмы пользуются успехом. Теперь же у новобрачных есть возможность не отпустить насекомых на верную смерть, а продлить им жизнь в несколько раз.
Тропический сад разместился в одном помещении с выставкой бабочек Алексея Коршунова под названием "Соседи по планете". К своим 27 годам коллекционер из Кемерова собрал примерно в шесть раз больше экспонатов, чем весь наш краеведческий музей – около 80 тысяч насекомых. Выставка уникальна для Тюмени. Здесь есть совершенно уникальные представители фауны, например, самая большая бабочка в мире по площади крыльев, Павлиноглазка Атлас и Павлиноглазка Комета – самая большая бабочка по размаху крыльев, если измерить расстояние между нижними хвостиками.
Павел Сергеевич отметил, что в природе такое количество бабочек и жуков мы никогда не сможем увидеть. Возможно, это и к лучшему. Ведь одно дело смотреть на огромную бабочку под стеклом и другое – столкнуться с ней нос к носу. Поэтому спешите в музей, благо билеты недорогие – от 20 до 50 рублей.