Тюменские риэлторы кризиса не боятся

«Любая рецессия – это обновление рынка. Сегодня рынок недвижимости, который напрямую зависит от мировых финансовых рынков, ставит перед риэлторами более сложные задачи. Сейчас мы находимся в точке начала основных проблем, связанных с развитием финансовых кризисов. Мы пока до конца не ощутили ситуацию и возможные выходы из нее. Однако рынок недвижимости всегда развивается неоднозначно, и из грядущей ситуации мы, я уверен, выйдем более крепкими, более сильными», - отметил вице-президент «ОРТ» Сергей Сухарев.