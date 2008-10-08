Тюменские риэлторы кризиса не боятся

В ходе прямых диалогов представителями риэлторских компаний, застройщиков, сотрудников банков, ипотечных брокеров в течение двух дней будут рассмотрены такие темы, как взаимоотношения с банками и застройщиками, тенденции развития риэлторского бизнеса, возможности сотрудничества с органами власти.
В целом, сегодняшняя ситуация на региональных рынках недвижимости демонстрирует неоднозначные тенденции. Так, в Тюмени сентябрь стал для большинства и риэлторов, и застройщиков достаточно активным месяцем. Однако большая часть сделок, комментируют ситуацию застройщики, проводится уже без привлечения кредитных средств. Застройщики выводят на рынок альтернативные схемы, например, строительная компания «Партнер-Инвест» проводит акцию, предлагая беспроцентные формы отсрочек по приобретению жилья.
«Любая рецессия – это обновление рынка. Сегодня рынок недвижимости, который напрямую зависит от мировых финансовых рынков, ставит перед риэлторами более сложные задачи. Сейчас мы находимся в точке начала основных проблем, связанных с развитием финансовых кризисов. Мы пока до конца не ощутили ситуацию и возможные выходы из нее. Однако рынок недвижимости всегда развивается неоднозначно, и из грядущей ситуации мы, я уверен, выйдем более крепкими, более сильными», - отметил вице-президент «ОРТ» Сергей Сухарев.
«В столице и центральных регионах России застройщики уже снижают стоимость предлагаемого к продаже жилья, что негативно сказывается на рынке недвижимости. Однако в целом ожидать какого-то обвала рынка пока не приходится. В Тюмени явных предложений снижения цен практически незаметно» - выразил свое мнение президент НП «Объединение риэлторов Тюменской области» Олег Касьянов.
Следует отметить, что большинство спикеров считают, что Тюменский рынок недвижимости сейчас переживает нелегкие времена, но наше государство настолько финансово окрепло, что не сможет допустить глубокого кризиса.