Последствия аварии на ММС ликвидированы

Напомним, сегодня утром в нашу редакцию поступило сообщение о том, что бензовоз-длинномер перевернулся на 5-й западной улице. Никаких официальных комментариев от работников получить не удалось, однако человек, пожелавший остаться неизвестным, весьма сурово поинтересовался целями нашего пребывания на месте аварии. По его словам, бензовоз не переворачивался, а просто съехал в канаву. На вопрос, какая жидкость разлилась вокруг машины, он парировал: «Вода с колес натекла».