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Последствия аварии на ММС ликвидированы

8 октября 2008, 15:38
Корреспондент NashGorod.ru побывал на месте происшествия, где обнаружил «вставший на ноги» бензовоз и подъемный кран.
Сюжет
Тюмень

Напомним, сегодня утром в нашу редакцию поступило сообщение о том, что бензовоз-длинномер перевернулся на 5-й западной улице. Никаких официальных комментариев от работников получить не удалось, однако человек, пожелавший остаться неизвестным, весьма сурово поинтересовался целями нашего пребывания на месте аварии. По его словам, бензовоз не переворачивался, а просто съехал в канаву. На вопрос, какая жидкость разлилась вокруг машины, он парировал: «Вода с колес натекла».

Впрочем, беспокоиться, возможно, действительно не стоит. Поскольку и бензовоз, и кран уже покинули место происшествия.

#Новости#Аварии#Тюмень#Таня#Происшествия
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