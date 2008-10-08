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Новый магазин – рай для тюменских филателистов!

8 октября 2008, 17:44
Новый магазин с говорящим названием «Филателист» открылся по адресу ул. Республики, 144. Здесь будет все для коллекционеров: марки, кляссеры, каталоги, впоследствии – монеты и т.д.
Сюжет
Тюмень

Магазин обладает большим ассортиментом, чем стандартные отделы филателии на почте. Кроме того, коллекционеры, наконец, получат возможность спокойно выбрать те марки, которые их интересуют, не толкаясь в общей очереди.

По словам Андрея Владимировича Торбина, работника магазина и филателиста с 42-летним стажем, клиенты в основном интересуются определенной тематикой марок. Так, постоянным спросом пользуются Флора, Фауна и Живопись. Частыми клиентами отделов филателии являются иностранные гости. И это не удивительно, ведь сейчас в нашей стране делаются последовательные шаги в сторону возрождения утраченной традиции собирания марок.

На данный момент центр филателии в России – Ульяновск, но тюменские коллекционеры надеются изменить ситуацию в свою пользу.

#Новости#Почта#Тюмень#Ксения#Общество
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