Новый магазин – рай для тюменских филателистов!

По словам Андрея Владимировича Торбина, работника магазина и филателиста с 42-летним стажем, клиенты в основном интересуются определенной тематикой марок. Так, постоянным спросом пользуются Флора, Фауна и Живопись. Частыми клиентами отделов филателии являются иностранные гости. И это не удивительно, ведь сейчас в нашей стране делаются последовательные шаги в сторону возрождения утраченной традиции собирания марок.