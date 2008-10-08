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Две жертвы грибного сезона в Тюменской области

8 октября 2008, 15:26
Два смертельных случая по причине отравлений грибами зарегистрировали в области в августе и сентябре.

Об этом корреспонденту Nashgorod.ru рассказала заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Ирина Фещенко.

Жительница Ялуторовска 68-ми лет засолила грузди и решила отведать их на следующий же день. Причиной смерти сорока двухлетней тюменки также стали соленые грузди.

Всего с начала года в области зарегистрировали 42 случая отравлений грибами. Этот показатель ниже прошлых: в 2007-м году зарегистрировано 68 случаев отравлений, в 2006-м – 113, в 2005-м – 123. Специалисты объясняют это тем, что в этом году грибов в лесах Тюменской области не так много.

Как рассказала Ирина Фещенко, также регистрировали случаи отравлений грибами среди детей (всего с начала года 5 случаев). Причем самому маленькому отравившемуся всего чуть больше года. Также отравились 3 школьника.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что грибы детям противопоказаны. Поскольку в организме детей еще не выработаны ферменты, которые могут переварить этот хитрый продукт.

#Новости#Тюменская область#Отравления#Таня#Происшествия
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