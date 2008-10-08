Две жертвы грибного сезона в Тюменской области

Всего с начала года в области зарегистрировали 42 случая отравлений грибами. Этот показатель ниже прошлых: в 2007-м году зарегистрировано 68 случаев отравлений, в 2006-м – 113, в 2005-м – 123. Специалисты объясняют это тем, что в этом году грибов в лесах Тюменской области не так много.