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Американские специалисты высоко оценили Тюменский Центр Водных Технологий

8 октября 2008, 15:16
В минувший понедельник, 6 октября, в Тюмени состоялась рабочая встреча вице-президента компании «Aquion» (США, торговая марка «Rain Soft») господина Дана Миллера и специалистов Регионального Центра Водных Технологий компании «Кванта+».
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Тюмень

В ходе встречи, господин Миллер дал высокую оценку профессиональной деятельности и темпам развития Регионального Центра Водных Технологий в целом. Особо была отмечена работа сервисного отдела компании «Кванта+», который по оперативности и качеству оказания услуг был поставлен в один ряд с ведущими сервисными центрами Японии и Великобритании.

Компания «Кванта+» является эксклюзивным дилером американской компании «Rain Soft» в Западной Сибири - мирового лидера по производству систем водоочистки. Сотрудничество с мировым лидером позволяет компании «Кванта+» применять новейшие, наиболее эффективные и экологически безопасные технологии водоочистки.

Компания «Aquion» (США) — ведущая компания по производству систем качественной очистки воды. Имеет около 200 представительств на территории 35 стран из них 17 на территории России. Деятельность компании берет свое начало с 1953 года.

#Новости#Вода#США#Тюмень#Ксения#Экономика
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