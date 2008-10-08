Американские специалисты высоко оценили Тюменский Центр Водных Технологий

В ходе встречи, господин Миллер дал высокую оценку профессиональной деятельности и темпам развития Регионального Центра Водных Технологий в целом. Особо была отмечена работа сервисного отдела компании «Кванта+», который по оперативности и качеству оказания услуг был поставлен в один ряд с ведущими сервисными центрами Японии и Великобритании.