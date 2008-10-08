Американские специалисты высоко оценили Тюменский Центр Водных Технологий

В ходе встречи, господин Миллер дал высокую оценку профессиональной деятельности и темпам развития Регионального Центра Водных Технологий в целом. Особо была отмечена работа сервисного отдела компании «Кванта+», который по оперативности и качеству оказания услуг был поставлен в один ряд с ведущими сервисными центрами Японии и Великобритании.
Компания «Кванта+» является эксклюзивным дилером американской компании «Rain Soft» в Западной Сибири - мирового лидера по производству систем водоочистки. Сотрудничество с мировым лидером позволяет компании «Кванта+» применять новейшие, наиболее эффективные и экологически безопасные технологии водоочистки.
Компания «Aquion» (США) — ведущая компания по производству систем качественной очистки воды. Имеет около 200 представительств на территории 35 стран из них 17 на территории России. Деятельность компании берет свое начало с 1953 года.