Зарисовки из жизни Тюмени

Возраст – не заслуга, если нет достоинства
Сколько раз приходилось видеть в общественном транспорте, как взрослые тетеньки по-хамски обращаются с маленькими детьми. «Ну-ка, уступи место!» - это самое безобидное, что порой приходится слышать в адрес какого-нибудь первоклашки, согнувшегося под тяжестью ранца с учебниками и посмевшего примоститься на одном из сидений. А то еще и начнут бранить на весь автобус: мол, какая молодежь пошла не воспитанная, старшим место не уступают. Только почему-то ни разу не слышала подобных замечаний в адрес ребят постарше – подростков или молодежи. Побаиваемся услышать «достойный» ответ? Зато на беззащитных малышах вольно ж отрываться! На днях вообще была шокирована картиной в городском автобусе: не успела молодая женщина встать, чтобы поговорить с кондуктором, как на ее место уселась здоровенная тетя, чуть ли не раздавив девочку, сидевшую у окна. На тихое замечание ребенка «здесь моя мамочка сидит», женщина рявкнула: «подвинется твоя мамочка». Не могу понять, откуда такое хамство у взрослых людей по отношению к детям? Неужели они рассчитывают таким образом воспитать подрастающее поколение?
При этом никогда не видела подобного обращения со стороны действительно стареньких бабушек и дедушек. Они, прошедшие войну и множество лишений, всю жизнь тяжело работавшие, почему-то не требуют к себе уважения подобным образом. Наоборот, однажды услышала от одной старушки: «Пусть молодежь сидит, они ведь деньги платят за проезд, а я бесплатно еду. Молодым сейчас трудно живется». И от этих слов действительно стало неловко за молодых людей, отводящих глаза в сторону от стоящих в проходе стариков.
Что-то теряешь – что-то находишь
Иринка вернулась домой расстроенная – в маршрутке выронила из кармана мобильник. Почти новый – и трех месяцев не прошло, как купила. Но обиднее всего в таких потерях даже не материальная сторона – в памяти телефона за короткий срок успевает накопиться огромное количество полезной информации. Причем, полезной именно владельцу телефона, никому другому – контакты друзей и коллег по работе, партнеров по бизнесу, наконец, дорогие сердцу фотографии, интересные кадры, смски от любимых, которые так приятно иногда перечитывать – да мало ли что!
Когда сетования о пропаже улеглись, дочка вдруг сказала: знаешь, зато я сегодня по-другому увидела людей. Водитель маршрутки, рядом с которым ехала, показался мне таким приятным человеком. Он и правда в первом порыве крикнул мне вслед, что телефон выронила, но тут же закрыл дверь и быстро уехал. Я даже не успела сообразить, что он ко мне обращался. Зато какой-то мужчина в рабочей одежде, которых чурками называют, подошел ко мне и начал успокаивать: не переживай, возьми мой телефон, позвони, договорись с водителем, где сможешь забрать у него свой сотик. Я позвонила – в ответ сначала длинные гудки, потом «недоступен». Он разрешил звонить мне несколько раз. За это время, наверное, пропустил не один свой автобус. И женщины-дворники собрались вокруг меня, успокаивали. Мне так стыдно стало, что сих пор относилась к этим рабочим, как к людям второго сорта. Оказалось, «чурки» отзывчивее и добрее нас, своим же нет дела до проблем друг друга, ведь я бы и сама вряд ли остановилась и предложила помощь на их месте.
Как наше слово отзовется?
Мы до такой степени привыкли к матерящимся на улице людям – взрослым, подросткам, совсем детям, что, кажется, уже не замечаем этого. На самом деле, конечно, замечаем, слух режут бранные слова, но почему-то молчим, не делаем замечания. Кажется, бесполезное это занятие, что толку говорить, ведь люди сами понимают, что ведут себя плохо, и раз так поступают, значит, никакие замечания это не исправят. Недавно поняла, что это не так.
Ехала в электричке, полупустой вагон, несколько женщин, пожилая пара и компания молодых людей с пивом и картами. Распалившись в ходе игры, парни начали материться. Но удивило не это, а то, что пожилой мужчина, сидевший недалеко от них со своей спутницей, сказал твердым голосом: «молодежь, ну-ка без матов». И в ответ донеслось: «хорошо, хорошо!» Больше парни действительно не ругались, хотя продолжали играть в карты и пить пиво. Тогда подумала: а если бы это не мужчина сказал, хоть и пожилой, а женщина? Какой была бы реакция? И вот на днях еду в маршрутке. Салон полный: молодежь, мужчины, женщины. На заднем сидении подростки громко разговаривают, один щедро сдабривает рассказ матерными словами. Все молчат. Я не выдержала, обернулась: «хватит материться», говорю. Честно говоря, готова была услышать в ответ, что угодно, только не это: «Извините, пожалуйста».