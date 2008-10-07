Зарисовки из жизни Тюмени

Когда сетования о пропаже улеглись, дочка вдруг сказала: знаешь, зато я сегодня по-другому увидела людей. Водитель маршрутки, рядом с которым ехала, показался мне таким приятным человеком. Он и правда в первом порыве крикнул мне вслед, что телефон выронила, но тут же закрыл дверь и быстро уехал. Я даже не успела сообразить, что он ко мне обращался. Зато какой-то мужчина в рабочей одежде, которых чурками называют, подошел ко мне и начал успокаивать: не переживай, возьми мой телефон, позвони, договорись с водителем, где сможешь забрать у него свой сотик. Я позвонила – в ответ сначала длинные гудки, потом «недоступен». Он разрешил звонить мне несколько раз. За это время, наверное, пропустил не один свой автобус. И женщины-дворники собрались вокруг меня, успокаивали. Мне так стыдно стало, что сих пор относилась к этим рабочим, как к людям второго сорта. Оказалось, «чурки» отзывчивее и добрее нас, своим же нет дела до проблем друг друга, ведь я бы и сама вряд ли остановилась и предложила помощь на их месте.