Валерий Воскобойников рассказал тюменцам, как становятся писателями

В числе писателей-участников широкомасштабной просветительской акции «Литературный экспресс», проводимой Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с Российским книжным союзом при поддержке ОАО «Российские железные дороги», Тюмень посетил писатель, прозаик, автор исторических биографий Валерий Воскобойников.
За свои 69 лет автор написал более шестидесяти книг для детей. Наиболее известными из них являются его лирические повести «Тетрадь в красной обложке», «Утренние прогулки», «Девочка, мальчик и собака», «Остров безветрия». Многие из них переведены и изданы в Японии, США, Польше, Румынии и в других странах. За последнюю книгу «Все будет в порядке» -- повесть про современных детей – в 2007 году автор был награжден дипломом детского читательского жюри и Национальной премией по детской литературе. Большой популярностью пользуются книги из серии «Рассказы о Православных Святых» и «Жизнь замечательных детей». Валерий Воскобойников является лауреатом Всесоюзных и Всероссийских конкурсов на лучшую детскую книгу, также он награжден Почетным международным дипломом имени Г.Х. Андерсена, премией имени Маршака и премией имени А.С. Грина.
Встреча с живым классиком состоялась в Тюменской областной научной детской библиотеке. Зал, наполненный детьми, радушно принял писателя. Видимо, юные тюменцы хорошо знакомы с его творчеством. Автору задавали вопросы, и он охотно на них отвечал. На вопрос о том, хотел ли он стать писателем, автор ответил: «Когда мне было 4 года, я маме дал клятву, что никогда в жизни не стану писателем. Я это слово держал долгое время». Однако стал.
Хорошо, что есть такие детские писатели как Валерий Воскобойников: его книги не пусты, они качественны, жизненны, наполнены смыслом. В них он интересно рассказывает об исторических событиях и лицах. Валерий Воскобойников – добрый, веселый, просто ощущаешь, как от него исходит энергия. Про таких говорят «молод душой». Таким он предстал и запомнился юным тюменцам.
"Для того, чтобы написать книгу, нужно впечатление, нужно душевное волнение. Если ленивый ум, холодное сердце и нечего делать абсолютно – ничего не напишешь. Ну, если и напишешь, то это никому не будет интересно. А если что-то случилось – вот тогда пишется» - поделился писательским секретом Валерий Воскобойников.
У любого человека жизнь начинается с самого первого воспоминания. Так дела обстоят и с литературой. Однажды, будучи еще молодым, писатель влюбился в прекрасную девушку. Это была безответная любовь – девушка и не подозревала о его существовании. Эмоции так сильно переполняли молодого человека, что придя домой, он вылил их в тетрадь. Мать удивлялась: «Что это ты там такое пишешь и пишешь?». А он дописал рассказ и отнес в молодежную газету, там его и напечатали, дали премию – как раз проходил конкурс на лучший рассказ. После того как мать узнала о полученной им премии (раньше она не воспринимала писательство как мастерство), она сказала ему, чтобы он не бросал это дело, а наоборот продолжал писать. Так и началась литературная карьера Валерия Воскобойникова.
Валерий Воскобойников признается, что еще много о чем собирается писать. И это замечательно. Побольше бы хороших, живых и добрых детских книг и таких же хороших и добрых писателей.