Валерий Воскобойников рассказал тюменцам, как становятся писателями

У любого человека жизнь начинается с самого первого воспоминания. Так дела обстоят и с литературой. Однажды, будучи еще молодым, писатель влюбился в прекрасную девушку. Это была безответная любовь – девушка и не подозревала о его существовании. Эмоции так сильно переполняли молодого человека, что придя домой, он вылил их в тетрадь. Мать удивлялась: «Что это ты там такое пишешь и пишешь?». А он дописал рассказ и отнес в молодежную газету, там его и напечатали, дали премию – как раз проходил конкурс на лучший рассказ. После того как мать узнала о полученной им премии (раньше она не воспринимала писательство как мастерство), она сказала ему, чтобы он не бросал это дело, а наоборот продолжал писать. Так и началась литературная карьера Валерия Воскобойникова.