В Тюмени модно быть старостой

Целый день ребята сочиняли кричалки и девизы для своих групп, а так же проводили конкурс на лучшее оформление в зданиях университетов.
Победителем стал институт менеджмента и бизнеса ТюмГНГУ, сочинивший оду своей старосте.
Напутственные слова произнесли представители лиги наставников. Они пожелали ребятам быть яркими, зажигательными, самыми лучшими.
По словам Пала Белявского, лидера Молодой Гвардии, сегодня быть старостой - модно, староста - это своеобразный бренд, помогающий начать и успешно продолжить карьеру. Кроме того, было высказано предложение устроить день старосты наравне с Татьяниным днем.
Основной частью программы был запуск летающих фонариков, каждая группа зажгла свой, и 9 змеев с символикой лиги старост взлетели в воздух, оставив на земле счастливых студентов и их наставников.