В Тюмени модно быть старостой

По словам Пала Белявского, лидера Молодой Гвардии, сегодня быть старостой - модно, староста - это своеобразный бренд, помогающий начать и успешно продолжить карьеру. Кроме того, было высказано предложение устроить день старосты наравне с Татьяниным днем.