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В Тюмени модно быть старостой

7 октября 2008, 16:13
6 октября на цветном бульваре был праздник! Лучшие старосты различных факультетов вузов Тюмени собрались здесь, чтобы вступить в свои права.
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Тюмень

Целый день ребята сочиняли кричалки и девизы для своих групп, а так же проводили конкурс на лучшее оформление в зданиях университетов.

Победителем стал институт менеджмента и бизнеса ТюмГНГУ, сочинивший оду своей старосте.

Напутственные слова произнесли представители лиги наставников. Они пожелали ребятам быть яркими, зажигательными, самыми лучшими.

По словам Пала Белявского, лидера Молодой Гвардии, сегодня быть старостой - модно, староста - это своеобразный бренд, помогающий начать и успешно продолжить карьеру. Кроме того, было высказано предложение устроить день старосты наравне с Татьяниным днем.

Основной частью программы был запуск летающих фонариков, каждая группа зажгла свой, и 9 змеев с символикой лиги старост взлетели в воздух, оставив на земле счастливых студентов и их наставников.

#Новости#Тюмень#Таня#Общество
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