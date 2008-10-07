Участник группы Krec встретится с тюменцами

Ассаи - участник группы Krec, которая широко известна не только в России, но и среди русскоязычного населения зарубежья, а так же бывших союзных республик. Начиная с 2003 года, Ассаи в составе группы Krec объездил с гастролями практически всю Россию, а так же Прибалтику, Украину и Белоруссию. С неизменным успехом, выступая как в клубах, так и на стадионах.