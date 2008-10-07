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Участник группы Krec встретится с тюменцами

7 октября 2008, 12:39
13 сентября 2008 года Ассаи (участник группы Krec) выпускает свой второй сольный альбом "Фаталист".
Сюжет
Тюмень

Подчеркивая название альбома, он организует автопробег через всю Россию. Это беспрецедентная акция, на которую в здравом уме решиться не каждый человек. В обращении к своим слушателям он говорит: "Я призываю всех наших людей поддержать меня. Я хочу посвятить этот автопробег всем своим поклонникам во всех уголках нашей страны. Развитие событий фатально - увидимся!".

Специально для этой акции был создан информационный сайт, наглядно показывающий маршрут и пройденный путь автоколонны. Каждый город - это точка на карте. Посетив эту страницу, любой желающий сможет узнать обо всех запланированных мероприятиях в своем городе.

Целью автопробега помимо поддержки альбома является объединение тех, для кого творчество это неотъемлемая часть жизни и огромные расстояния и отсутствие дорог не являются преградой. Ассаи объединяет всех своих поклонников, приглашая их принять участие во встречах и пресс-конференциях, а так же принять участие в автопробеге вместе с ним на любом участке маршрута.

Ассаи - участник группы Krec, которая широко известна не только в России, но и среди русскоязычного населения зарубежья, а так же бывших союзных республик. Начиная с 2003 года, Ассаи в составе группы Krec объездил с гастролями практически всю Россию, а так же Прибалтику, Украину и Белоруссию. С неизменным успехом, выступая как в клубах, так и на стадионах.

Восьмое октября ТРЦ "Колумб" - Московский тракт 118.

Все желающие смогут придти, сфотографироваться, получить автограф, сувениры, а так же задать интересующие вопросы.

#Новости#Известные люди#Музыка#Тюмень#Ксения#Культура
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