Токсичное молоко в Тюменской области пока не найдено

Напомним, что поводом для рейдовых проверок стали массовые отравления детей молочными смесями в Китае. Продукт содержал опасное вещество меламин. В китайских больницах оказались более 50-ти тысяч малышей. По информации Международной сети органов по безопасности пищевых продуктов ИНФОСАН ВОЗ/ФАО, меламин был обнаружен в молоке, детских молочных смесях, йогурте, конфетах, шоколаде и в чайных напитках. Продукты китайского производства с меланином уже были обнаружены в Хабаровске и Томске.