Токсичное молоко в Тюменской области пока не найдено

Рейдовые проверки на выявление продуктов китайского производства, содержащих молоко, проводят специалисты Роспотребнадзора. Они начались еще на прошлой неделе. Об этом корреспонденту Nashgorod.ru рассказал заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Павел Восквицов. Пока опасных продуктов в нашем регионе не обнаружено. Сегодня проверке подлежат торговые точки, аптеки, склады и предприятия пищевой промышленности.
Напомним, что поводом для рейдовых проверок стали массовые отравления детей молочными смесями в Китае. Продукт содержал опасное вещество меламин. В китайских больницах оказались более 50-ти тысяч малышей. По информации Международной сети органов по безопасности пищевых продуктов ИНФОСАН ВОЗ/ФАО, меламин был обнаружен в молоке, детских молочных смесях, йогурте, конфетах, шоколаде и в чайных напитках. Продукты китайского производства с меланином уже были обнаружены в Хабаровске и Томске.