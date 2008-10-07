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«Чак-Чак пати» В Тюмени: акция удалась!

7 октября 2008, 11:37
4 октября в ДК «Железнодорожников» прошли концерт к празднику Ураза Байрам и мировая акция под названием «Чак-Чак пати».
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Тюмень

Началось все с необычного действия: очаровательные девушки в татарских национальных одеяниях брали зрителей за руки и проводили их через живой коридор взявшихся за руки. Так гостей попросили проследовать на второй этаж, где располагался дегустационный стол. Прежде чем приступить к дегустации, присутствующие выслушали вступительные речи.

«Чак-чак пати» - общемировая акция, она проводится в тех странах мира, где существуют татарские диаспоры. В этот день молодые девушки и юноши должны угощать прохожих традиционным татарским блюдом.

Присутствующие могли вдоволь насладиться татарским национальным блюдом – Чак-Чак (восточная сладость из слепленных медом мелких шариков сдобного теста) и посмотреть виртуозные выступления талантливой татарской молодежи. В программе предлагалось множество интересных и увлекательных конкурсов, таких как татарское караоке, татарские танцы и др. Гости могли принять участие в разнообразных играх, например, в одной из игр молодые люди и девушки должны были разделиться на пары и говорить по-татарски каким должен быть юноша или девушка. Оказывается не все юноши и девушки осведомлены в родном языке. В результате этого состязания по праву выявили пару-победительницу и вручили приз – тюбетейку.

Были выставлены экспозиции: различные сооружения, пирамиды, крепости из чак-чака. Прекрасные девушки с подносами ходили в толпе, предлагая присутствующим отведать яства. Мероприятие проводилось абсолютно бесплатно, и каждый пришедший мог почувствовать татарскую гостеприимность.

Данное мероприятие организовано Союзом Татарской Молодежи Тюменской области, в который входят молодежные общественные организации: "Дулкын", "Ихсан", "Яшь буын".

#Новости#Праздники#Тюмень#Ксения#Культура
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