«Чак-Чак пати» В Тюмени: акция удалась!

Присутствующие могли вдоволь насладиться татарским национальным блюдом – Чак-Чак (восточная сладость из слепленных медом мелких шариков сдобного теста) и посмотреть виртуозные выступления талантливой татарской молодежи. В программе предлагалось множество интересных и увлекательных конкурсов, таких как татарское караоке, татарские танцы и др. Гости могли принять участие в разнообразных играх, например, в одной из игр молодые люди и девушки должны были разделиться на пары и говорить по-татарски каким должен быть юноша или девушка. Оказывается не все юноши и девушки осведомлены в родном языке. В результате этого состязания по праву выявили пару-победительницу и вручили приз – тюбетейку.