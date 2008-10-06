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Юные тюменцы подарили Владиславу Крапивину "солнечную" подушку

6 октября 2008, 16:41
3 октября в Тюмени завершился третий открытый краеведческий конкурс. Напомним, что в этом году он был посвящен 70-летию Владислава Крапивина.
Сюжет
Тюмень

В течение пяти месяцев более 70 школьников проявляли свои творческие способности. Ребятам было предложено три направления конкурса: «Старый город в зеркале современности», «Заповедная Тюмень. Деревянное зодчество», «Город детства — город-сказка. Иллюстрация к книге». Работы ребят, выбравших третье направление, были продемонстрированы во время закрытия конкурса. С особым интересом их рассматривал приглашенный юбиляр. Владислав Петрович отметил, что ребятам удалось проникнуть в суть его книг, уловить их настроение и представить это настолько высокохудожественно, что можно издать книгу с этими иллюстрациями.

Помимо похвалы от любимого писателя дети получили дипломы и подарки. Победителям в номинациях "фотография", "рисунок", "декоративно-прикладное творчество", "мультимедийная экскурсия" вручили билеты на посещение Музейного комплекса.

Не остался без подарков и Владислав Крапивин. Школьники подарили писателю подушку с символичным изображением солнца в матроске. Принимая подарок, Владислав Петрович заметил: «Ну, прямо вся жизнь в подушке». После церемонии награждения писатель остался, чтобы подписать книги и пообщаться с детьми.

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