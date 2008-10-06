Юные тюменцы подарили Владиславу Крапивину "солнечную" подушку

В течение пяти месяцев более 70 школьников проявляли свои творческие способности. Ребятам было предложено три направления конкурса: «Старый город в зеркале современности», «Заповедная Тюмень. Деревянное зодчество», «Город детства — город-сказка. Иллюстрация к книге». Работы ребят, выбравших третье направление, были продемонстрированы во время закрытия конкурса. С особым интересом их рассматривал приглашенный юбиляр. Владислав Петрович отметил, что ребятам удалось проникнуть в суть его книг, уловить их настроение и представить это настолько высокохудожественно, что можно издать книгу с этими иллюстрациями.