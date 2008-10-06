Полина Дашкова встретилась с тюменскими читателями

Напомним, что сорок писателей путешествуют по России и встречаются со своими читателями. Главная цель тура – пропаганда современной отечественной литературы и популяризация чтения в регионах.
Полина Дашкова (ударение на первую А, свое настоящее имя и фамилию писательница скрывает) родилась в Москве, где живет и сейчас. Окончила литературный институт. Долгое время писала исключительно стихи и эссе, и учиться пошла на поэтический факультет, но сегодня занимается преимущественно прозой. На вопрос – почему? - ответила, - «До большой прозы надо дорасти. Стихи можно писать где угодно, когда угодно, в любых условиях, а чтобы писать прозу, нужно садиться за стол и долго и упорно писать. В юном возрасте это тяжело, да и сказать еще нечего». Сегодня, Полина Дашкова автор более, чем десяти детективов.
Перед началом встречи зрители потихоньку заполняли свободные места в небольшом зале, рассматривали мини-выставку о Дашковой, подготовленную работниками библиотеки. Среди участников встречи можно было увидеть людей всех возрастов: от молодежи до пожилых. Большинство были с книгами Дашковой, вероятно, подготовленными для автографа.
На встречу писательница немного опоздала, виной чему, по ее словам, стали пробки. В Тюмени Полина была уже дважды и сразу призналась, что раньше наш город производил на нее очень тяжелое впечатление. Как рассказала сама писательница, после первой поездки в Тюмень от института, примерно в 1981-1982 году, она утроила своему дедушке-чиновнику практически «бунт»: «До чего вы довели страну?! Людям нечего есть, негде мыться, люди спиваются!». Но при этом, заметила Полина, люди были замечательные: «Я тогда поразилась, что люди тянут на себе столько бед и не теряют человеческих качеств». Но, сегодня, по словам Полины, Тюмень преобразилась в хороший цивилизованный город, где можно очень хорошо жить. Отметил это и директор Областной библиотеки – Юрий Васильевич Бутаков. Подарив Полине Дашковой букет красных роз, он произнес вступительную речь и заметил, что даже погода располагает к этой встрече. А погода за окном действительно была отличная: такими теплыми днями эта осень нас еще не радовала.
Во вступительном слове ведущая встречи поразилась как такая хрупкая, утонченная женщина может писать детективы, немного рассказала о писательнице и о ее произведениях, начав читать аннотации к книгам. Но Полина Викторовна прервала ее, сказав, что не любит эти аннотации, так как они создаются рекламщикам и отношения к сути произведения не имеют. Так же гостья сразу предупредила, что монолога у нее не получится, поэтому попросила строить встречу на диалоге. Для писателя важнее разговор с читателями – отметила она. Поэтому зрители сразу перешли к тому, что их интересует.
На вопрос, как пришла идея пойти в народ, то есть совершить этот тур, Дашкова ответила: «Я объездила пол-Европы: была во Франции, Италии, Голландии. А в России почти нигде не была и это обидно. Ни телевидение, ни интервью не заменят прямой разговор глаза в глаза. Это может многое дать и писателю и читателям. Пока писатель жив, он должен общаться с людьми. Поэтому я с радостью согласилась принять участие в этом туре. К тому же, мне очень интересно побывать там, где я бывала в советское время». На вопрос о тяжести писательского бремени, она ответила, что писательство – это, конечно, очень тяжелый труд, но это и неописуемая радость, когда получается написать то, что хочешь. Плюс одним из главных преимуществ именно писательского творчества, Полина Викторовна, считает абсолютною индивидуальность труда: «Ты ни от кого не зависишь. Внутри своей работы ты полностью автономен. Например, художнику нужна студия, режиссеру – оборудование, а тебе только стол и бумага с ручкой ». К тому же, Полина Викторовна отметила, что в литературе сейчас полная свобода, наверное, впервые в России никакой цензуры.
О своих книжных предпочтениях Дашкова сказала, что есть ряд книг, которые для нее как «витамин». Когда депрессия, усталость, стоит ей открыть Бунина и сразу становится легче. «Наша литература она целительна, целебна, она дает силы» - сказала Полина – « я надеюсь, что и мои книги для кого-то служат «витаминами. А вообще для писателя, как и для врача, главное не навредить. Мне хочется, чтобы после прочтения моих книг человеку не тяжелее становилось, а наоборот хотелось жить».
Как заметил директор библиотеки Юрий Бутаков, Полина Викторовна глубоко социальный человек. Она много рассказывала историй из своей жизни и жизни интересных знакомых, рассуждала о власти: «Россияне должны научиться уважать власть. Потому что по-другому нельзя дальше. У нас сейчас все намного лучше, чем раньше и безнадежный взгляд, что у нас все плохо – это опасная штука. Если хорошо знать историю, то можно понять, когда действительно было плохо». Так же она высказывала свое мнение о сегодняшнем кинематографе - он у нас развивается (но к экранизации своих произведений она относится ужасно), о популярном сегодня постмодернизме в литературе: «постмодернизм – это мода. Это чтение для людей достаточно маргинальных. Но литературные эксперименты никогда не станут настоящей литературой, а всякая мода изменчива». Полина Викторовна даже затронула тему ЕГЭ, так как сама является мамой и очень озабочена этой проблемой. Она твердо сказала, что литература абсолютно не укладывается в рамки ЕГЭ, что значительно лучше наша классическая система образования. Недаром в 90-е годы была такая «перекачка мозгов» из России. Поэтому ЕГЭ, по мнению Дашковой, затея совершенно никчемная.
Напоследок по просьбе читателей библиотеки Полина Викторовна дала несколько пожеланий молодым писателям: больше писать, никогда не ориентироваться на моду в литературе, на желания рынка, не интересоваться чужим мнением и главное не отчаиваться. Но писателем, по мнению Дашковой, не становятся – им рождаются. Если вам все время хочется где-то уединиться с книгой, записать свои мысли, то писательство это ваше.
На просьбу прорекламировать себя писательница отказалась, сказав, что не мастер рекламы и после этого встреча закончилась раздачей автографов.