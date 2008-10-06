Полина Дашкова встретилась с тюменскими читателями

Как заметил директор библиотеки Юрий Бутаков, Полина Викторовна глубоко социальный человек. Она много рассказывала историй из своей жизни и жизни интересных знакомых, рассуждала о власти: «Россияне должны научиться уважать власть. Потому что по-другому нельзя дальше. У нас сейчас все намного лучше, чем раньше и безнадежный взгляд, что у нас все плохо – это опасная штука. Если хорошо знать историю, то можно понять, когда действительно было плохо». Так же она высказывала свое мнение о сегодняшнем кинематографе - он у нас развивается (но к экранизации своих произведений она относится ужасно), о популярном сегодня постмодернизме в литературе: «постмодернизм – это мода. Это чтение для людей достаточно маргинальных. Но литературные эксперименты никогда не станут настоящей литературой, а всякая мода изменчива». Полина Викторовна даже затронула тему ЕГЭ, так как сама является мамой и очень озабочена этой проблемой. Она твердо сказала, что литература абсолютно не укладывается в рамки ЕГЭ, что значительно лучше наша классическая система образования. Недаром в 90-е годы была такая «перекачка мозгов» из России. Поэтому ЕГЭ, по мнению Дашковой, затея совершенно никчемная.