«Литературный экспресс» проехал по Тюмени

Писатели поразмыслили о том, как сделать книгу более популярной. Детский писатель Валентин Постников много сил уделяет этому вопросу. Автор, пишущий для детей, по словам самого Валентина Юрьевича, должен быть ярким, должен уметь писать, чтобы «цепляло» с первых страниц, чтобы книжка была интересна даже тем детям, которые читают очень редко. Потомственный писатель, сын Юрия Дружкова, на все встречи носит с собой небольшую куклу – Карандаша, друга Самоделкина. Валентин Постников посетовал на то, что современные дети знают Гарри Поттера и Супермена, но не все читали «Приключения Карандаша и Самоделкина». Однако «ситуация меняется в лучшую сторону, - уверен автор, - Через несколько лет поколение детских писателей будет известно. И дети, которые сегодня родились, будут читать больше российских писателей, чем зарубежных».