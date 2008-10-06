«Литературный экспресс» проехал по Тюмени

«Россия остается одной из самых читающих стран», - такое мнение выразил популярный автор Сергей Лукьяненко на встрече с журналистами в пятницу, 3 октября. Вопрос об активности современных читателей остается актуальным на протяжении нескольких лет. По словам писателя, несмотря на утерянную полиграфию и пострадавшую переводческую школу, по количеству читающих людей, по количеству книг в доме, мы остаемся читающей страной.
Писатели поразмыслили о том, как сделать книгу более популярной. Детский писатель Валентин Постников много сил уделяет этому вопросу. Автор, пишущий для детей, по словам самого Валентина Юрьевича, должен быть ярким, должен уметь писать, чтобы «цепляло» с первых страниц, чтобы книжка была интересна даже тем детям, которые читают очень редко. Потомственный писатель, сын Юрия Дружкова, на все встречи носит с собой небольшую куклу – Карандаша, друга Самоделкина. Валентин Постников посетовал на то, что современные дети знают Гарри Поттера и Супермена, но не все читали «Приключения Карандаша и Самоделкина». Однако «ситуация меняется в лучшую сторону, - уверен автор, - Через несколько лет поколение детских писателей будет известно. И дети, которые сегодня родились, будут читать больше российских писателей, чем зарубежных».
Сергей Лукьяненко считает, что ответ на вопрос «как воспитать читателя?» очень прост – если дома читают, то и ребенок будет читать. «Насильно человека не заставишь читать, может быть, к сожалению, может быть, и к счастью. Вся Москва сейчас увешана плакатами, где писатели призывают читать, подчеркивают, что чтение это интересно, модно, правильно. Во всех странах Европы делают то же самое, пытаются изменить установки, сказать, что компьютерные игры – это не модно этим занимаются все, а ты не будь дураком – читай книги. Как ни банально звучит, средствами рекламы и надо убеждать подрастающее поколение читать».
Эссеист Лола Звонарева одним из самых действенных методов популяризации книги видит создание центров детского чтения при образовательных учреждениях, на базе которых нужно проводить литературно-книжные праздники с участием писателей. Такие встречи много дают обеим сторонам литературного процесса. Как заметила Полина Дашкова, для нее важнее всего заглянуть в глаза читателю, потому что его мнение гораздо важнее мнения любых критиков.
Валерий Воскобойников, цитируя Новикова, добавил, что «чтение должно быть для сердца и разума», то есть чтение не должно быть механистическим. Просто читать, ради того чтобы читать – это малопонятное дело. Должно быть движение навстречу друг другу: с одной стороны книга должна быть интересна читателю, с другой – читатель должен чувствовать потребность в чтении. Не очень хорошо, по мнению Валерия Михайловича, сейчас обстоят дела с юношеской поэзией. «У нас нет такой поэзии, которая взволновала бы сердце вступающего в подростковый возраст человека! Когда она появится, будет и читатель», - считает писатель.
Другое мнение о современном состоянии современной русской поэзии высказал поэт Алексей Алехин. По его словам, из всех ветвей словесности поэзия сегодня в самом лучшем состоянии. Объективно же оценить этот уровень можно будет только через 50 лет, поскольку современная поэзия сильно отличается от поэзии прошлых лет.
Алексей Давидович ответил и на вопрос, волнующий человека явного далекого от филологии, но близкого к юриспруденции: «Допустимо ли употребление мата в литературе?» Непонимание между читателем и писателем здесь объясняется разностью подходов. Человек, задававший вопрос, исходил из того, что употребление бранных слов в общественных местах карается законом; поэт же пытался объяснить, что употребление инвективной лексики должно быть к месту, если она употреблена в нужном месте и в нужное время – это есть не бескультурье, а признак культуры. Впрочем, судя по всему, автор вопроса так и не понял объяснения автора текстов.
В целом, встреча писателей и читателей получилась продуктивной. Читатели даже узнали некоторые подробности из личной жизни писателей. Например, то, что Сергей Таратута никогда в жизни не пробовал курить, а Полина Дашкова не ест мясо. Борис же Минаев коротко резюмировал: «У меня появился еще один повод стать писателем».