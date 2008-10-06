«Город Х» в Тюмени: закрытие первого сезона «смертельной гонкой»

Финальная игра сезона оказалась рекордной по количеству участников. В «Смертельной гонке» было зарегистрировано 23 команды: 45 машин и 197 игроков «взрывали» Тюмень субботней ночью. Вне общего зачета за Кубок победителя сразились две лучшие команды сезона: Red Gremlins и Матадозеры.
Организаторы «Города Х» вновь порадовали игроков интересными заданиями и впечатляющими местами в Тюмени и окрестностях города. Головокружительная смотровая вышка, подозрительный микрорайон «Лесной» без названий улиц, мост на Первомайской улице, заброшенная баржа – через это пришлось пройти любителям Сити-квестов, чтобы раздобыть заветные коды.
Не остались без внимания разваленные дома, старые бункеры. В нахождении кодов игроков также ждали сюрпризы. Например, на одном из заданий командам необходимо было совершить «путешествие» по двум маршрутам, чтобы собрать два кода. На десяти заброшенных вагонах организаторы написали названия разных городов России, а внутри каждого вагона была нарисована цифра. Пройдя по вагонам в нужном порядке, игроки могли собрать из этих цифр цельный код. Задания подобного типа не составляют сложности для хорошо организованных команд, для его прохождения достаточно правильно распределить силы игроков и проявить немного смекалки.
Своеобразие игре добавила новая квестовая составляющая, дополнительная мини-игра. Как и в фильме «Смертельная гонка», команды «собирали» щит, меч и череп. Для этого необходимо было отгадать дополнительные три задания и найти дополнительные коды. Мечом можно было атаковать другую команду, отбирая баллы. Щит защищал от атаки мечом. Нападение с помощью черепа отбирало еще большее количество баллов у команды. «Атака» проходила в режиме общения с организаторами через ICQ: игрокам нужно было лишь объявить, на какую команду они нападают. Это нововведение значительно разнообразило игру и захватило всех участников: никто не остался равнодушным.
На финише организаторы торжественно вручили Кубок победителям сезона – команде Матадозеры. Также денежными призами и грамотами была награждена тройка призеров общего зачета игры: команда Trace Team (1 место), Туда-Сюда-Кипыж (2 место) и Синяфки (3 место).
«Город Х» - один из самых популярных сити-квестов Тюмени. Всего за восемь игр сезона в ней приняли участие 54 команды. По словам организаторов, в следующем сезоне автоигру «Город Х» ждут значительные изменения.