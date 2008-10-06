«Город Х» в Тюмени: закрытие первого сезона «смертельной гонкой»

Своеобразие игре добавила новая квестовая составляющая, дополнительная мини-игра. Как и в фильме «Смертельная гонка», команды «собирали» щит, меч и череп. Для этого необходимо было отгадать дополнительные три задания и найти дополнительные коды. Мечом можно было атаковать другую команду, отбирая баллы. Щит защищал от атаки мечом. Нападение с помощью черепа отбирало еще большее количество баллов у команды. «Атака» проходила в режиме общения с организаторами через ICQ: игрокам нужно было лишь объявить, на какую команду они нападают. Это нововведение значительно разнообразило игру и захватило всех участников: никто не остался равнодушным.