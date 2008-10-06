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Финансовый кризис и ипотека в Тюмени: как изменились основные условия ипотечных кредитов?

6 октября 2008, 14:28
Финансовые потрясения на рынке заставили банки пересмотреть условия...

Финансовые потрясения на рынке заставили банки пересмотреть условия своих ипотечных кредитов. Клиентов теперь проверяют более тщательно, банки ориентируются на наименее рискованную категорию заемщиков, то есть на тех, у кого высокая, белая зарплата, большой стаж работы, надежная компания – работодатель, наличие высшего образования и т.д.

Увеличился и срок рассмотрения кредитной заявки, 14-18 дней уже не кажутся запредельными сроками. Ипотека без первого взноса теперь практически нереальна, минимально потребуется 10%, на практике желательно иметь не менее 20% от стоимости квартиры.

Кроме того, значительно выросла процентные ставки по ипотечным кредитам, подросли комиссии банков при выдаче кредита. Сильно пострадал рынок долевого участия, многие банки, в том числе такие крупные как ВТБ 24, Абсолют Банк, Райффайзенбанк, временно прекратили кредитование новостроек.

В данном обзоре все все условия ипотечных кредитов приведены для кредитов в рублях.

Абсолют Банк

У банка вырос первоначальный взнос – до 20% на вторичном рынке и до 30% на покупку коттеджей. Процентные ставки для вторичного рынка квартир – 15%-16%, для коттеджей, в том числе незавершенных строительством – 18%-20%. Взимаются комиссии за оформление документов по ипотечной сделке – 1% от суммы кредита, но не более 45 000 рублей.

По кредиту "Перспектива" – кредит на потребительские цели под залог недвижимости на срок до 15 лет – процентные ставки теперь 19-20%, за рассмотрение заявки берут – 1 000 рублей с физлиц, 2 000 рублей с собственников бизнеса. Оформление документов по сделке обойдется в 1% от суммы кредита, но не более 15 000 рублей.

Альфа-Банк

Банк повысил первоначальный взнос до 15% от стоимости квартиры для кредитов на вторичном рынке жилья и процентные ставки до уровня 15,2-15,7%. Кредит на покупку квартиры можно взять сроком до 25 лет, комиссия за выдачу составит 1% от суммы кредита, но не менее 10 000 рублей и не более 35 000 рублей. Кредит на приобретение коттеджа предлагается на срок до 15 лет, минимальный первый взнос – 25%, процентные ставки – 15,6-16%.

Кредит под залог имеющейся квартиры на ремонт, строительство или приобретение другой квартиры или коттеджа выдается теперь под 15,9-16,3%, срок кредита – до 15 лет. Максимально можно получить до 70% стоимости имеющейся квартиры.

Банк Москвы

Повышен первый взнос – до 30%, процентные ставки на приобретение квартиры или коттеджа – от 14,4% до 15%; под залог имеющегося жилья на приобретение квартиры или коттеджа – 14,9-15,5%. Максимально можно получить 70% стоимости имеющегося жилья. Комиссия за выдачу кредита – 1% от суммы кредита, но не менее 10 000 рублей и не более 50 000 рублей. Срок кредита – до 30 лет.

ВТБ 24

Для приобретения готовых квартир предлагается ипотечный кредит сроком до 50 лет, под 12,9-14,4%. Первый взнос – не менее 20%. За рассмотрение заявки взимается 1200 рублей, за выдачу кредита – 6 000 рублей.

Нецелевой ипотечный кредит под залог квартир выдается на любые цели сроком до 20 лет под 16,45-17,7%. Максимальный размер кредита – до 70% стоимости имеющегося жилья. За рассмотрение заявки взимается 1200 рублей, за выдачу кредита – 7 000 рублей.

Газпромбанк

Первоначальный взнос по кредиту на приобретение квартиры – 15%. Процентные ставки повышены до 13,75-14%, срок кредита до 25 лет (20 лет – кредиты на коттеджи), комиссия за выдачу кредита – 10 000 рублей. При кредитовании долевок процентные ставки составят 14-14,4%, при кредитовании коттеджей – 14-15%, при строительстве коттеджей – 15-16%, при улучшении жилищных условий – 14,25% первоначально и 13,75% после погашения части кредита, предусмотренной кредитным договором.

Кредиты на потребительские нужды под залог жилья выдаются теперь под 16% (залог квартиры) и 17% (залог коттеджа), срок кредита в таких случаях – 10 лет.

Городской Ипотечный Банк

Банк предлагает значительно лучшие ставки по ипотеке на вторичном рынке, но не для всех категория клиентов. Если вы можете подтвердить свои доходы официально (справки 2-НДФЛ и 3-НДФЛ), то процентные ставки составят от 10% до 12,25%. Если ваши доходы "серые", то и ставки будут совсем другие – 19,99-21,49%.

Банк предоставляет кредиты на покупку квартир и коттеджей сроком до 25 лет, первый взнос – от 15%. Комиссия за выдачу – от 0,8% до 1% от суммы кредита, но не менее 30 000 рублей. Рассмотрение заявки – от 2 000 до 4 000 рублей.

Кредит на любые цели под залог квартиры выдаются под 11-13% для физлиц с белыми доходами (для них срок кредита – до 15 лет) и под 24,99-28,99% для заемщиков с "серыми" доходами (срок кредита – до 25 лет). Комиссия за выдачу – 0,8% от суммы кредита, но не более 100 000 рублей.

Кредит на любые цели под залог квартиры выдаются под 11-12,5% для физлиц с белыми доходами (для них срок кредита – до 15 лет) и под 24,99-26,99% для заемщиков с "серыми" доходами (срок кредита – до 25 лет). Комиссия за выдачу – 0,8% от суммы кредита, но не более 300 000 рублей.

Запсибкомбанк

Банк до сих пор декларирует выдачу ипотеки без первого взноса. Ставки по кредитам на приобретение квартир при этом повышены до 15,75-16,75%. Ставки по кредитам на долевки составляют 16-17%. Срок кредита – до 25 лет.

Кредиты на строительство коттеджей своими силами и жилищный кредит выдаются под 16,5-17,5% на срок до 20 лет. Размер комиссии по всем кредитам зависит от суммы кредита и составляет 0,5-2% +1 000 рублей.

Западно-Сибирский банк Сбербанка России

Когда другие банки уже вовсю повышали процентные ставки, Сбербанк выжидал и ограничился повышением уровня комиссий. Теперь нужно быть готовыми к 4% - за выдачу кредита и 1 500 рублей за рассмотрение заявки. Впрочем, в конце сентября банк все-таки повысил и процентные ставки, правда не слишком серьезно и они до сих пор заметно ниже рыночных.

По кредиту "Ипотечный" ставки теперь 13-14% для вторичного рынка и 14-15,5% для первичного. По кредиту "Ипотечный +" ставки 13,25-13,75% для вторичного рынка и 14,25-15,25% для первичного рынка. Жилищные кредиты выдают под 15-15,5%. Первый взнос не изменился – 10% от стоимости квартиры.

МДМ-Банк

Банк повысил первоначальный взнос до 20%, для отдельных категорий заемщиков он может составлять и 25%, и 30%. Процентные ставки также повышены – от 17% до 18,5% на вторичном рынке и 18-19,5% на первичном рынке. При выдаче кредита банк взимает комиссию за открытие ссудного счета – 1,2% от суммы кредита, но не менее 6 000 рублей и не более 35 000 рублей.

Кредит на потребительские цели под залог недвижимости "МДМ-Ломбард нецелевой" выдается теперь под 18-20% в зависимости от срока и формы подтверждения дохода. Максимальный срок такого кредита – 15 лет. В кредит можно получить до 70% стоимости залога, но не более 20 млн. рублей. Комиссия при выдаче такая же, как и при кредитовании на вторичном рынке.

Райффайзенбанк

Минимальный первый взнос при покупке квартиры – 10%, коттеджа – 15%. Срок кредита – до 25 лет. Процентные ставки – 15-16,5% в зависимости от выбранной схемы кредитования. Кредит на любые цели под залог недвижимости вы сможете получить максимум на 15 лет, под 17-18,5%. Сумма кредита не может превышать 75% стоимости залога.

Кредиты на приобретение квартиры или коттеджа под залог имеющейся недвижимости выдается на срок до 25 лет, под 15-16,5% и может достигать 100% стоимости покупаемой недвижимости По всем видам кредитов взимается комиссия за выдачу кредита – 1% от суммы кредита, но не менее 7 500 рублей и не более 90 000 рублей.

Банк "Северная Казна"

Срок кредита по ипотеке на вторичном рынке – до 25 лет. Первый взнос – от 15%. Процентные ставки – от 15,95% до 17,95%. При выдаче кредита взимается 10 000 рублей комиссии. Кредит по программе "Альтернативный процент" обойдется в 15,45-17,45%, минимальный первый взнос – 15%, комиссия при выдаче – 2,5% от суммы кредита.

Собинбанк

Банк поднял первый взнос при покупке квартиры до 30%, процентные ставки также значительно выросла – 18-19%. Также взимается комиссия за выдачу кредита – 1,5% от сумы кредита, но не менее 10 000 рублей и не более 150 000 рублей. Срок кредита – до 25 лет. При кредитовании загородной недвижимости условия практически те же, за исключением процентных ставок, они выше на 0,5%.

Кредиты на любые цели под залог недвижимости выдается на срок до 10 лет, под 21%. При этом, максимальная сумма кредита не может превышать 50% от стоимости имеющейся недвижимости.

Банк "Уралсиб"

По кредитам на приобретение квартир максимальный срок кредита составляет 30 лет, процентные ставки были повышены и теперь составляют 14,5-15%, первый взнос – не менее 20% стоимости квартиры. Кредит на новостройки или коттеджи обойдется на 1% дороже (ставки 15-15,5%), при этом первый взнос для покупки коттеджа – 15%.

Кредит на улучшение жилищных условий будет вам стоить 14,5-15%, при этом первый взнос может не понадобиться совсем. Комиссия за открытие ссудного счета по всем видам ипотечных кредитов – 1% от суммы кредита, но не менее 10 000 рублей и не более 60 000 рублей.

Ханты-Мансийский банк

Первоначальный взнос по кредитам на покупку квартиры – от 10%. Процентные ставки – 17-18%, срок кредита – до 30 лет. Комиссия за открытие и ведение ссудного счета – 1,5% от суммы кредита, но не более 20 000 рублей. Условия по кредитованию долевок практически те же самые, только ставка на 1% выше пока нет документов о регистрации права собственности, то есть до окончания строительства.

Владимир Андреев

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