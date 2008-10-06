Финансовый кризис и ипотека в Тюмени: как изменились основные условия ипотечных кредитов?

Банк повысил первоначальный взнос до 15% от стоимости квартиры для кредитов на вторичном рынке жилья и процентные ставки до уровня 15,2-15,7%. Кредит на покупку квартиры можно взять сроком до 25 лет, комиссия за выдачу составит 1% от суммы кредита, но не менее 10 000 рублей и не более 35 000 рублей. Кредит на приобретение коттеджа предлагается на срок до 15 лет, минимальный первый взнос – 25%, процентные ставки – 15,6-16%.