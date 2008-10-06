1 и 2 Заречные микрорайоны: цены на квартиры

Заречные микрорайоны застраивались более 20 лет назад, но на сегодняшний день они являются одними из наиболее перспективных районов города Тюмени. Здесь расположены крупные магазины «Монетка», «Тамара», «Зеленый берег», есть удобные парковки, поликлиника, спорткомплекс «Здоровье», фитнесс-центры, детские сады, школа. Все они находятся недалеко от жилой застройки, так же как и от остановки общественного транспорта, что очень удобно.