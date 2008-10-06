1 и 2 Заречные микрорайоны: цены на квартиры

Эксперт – менеджер отдела продаж АН «Жилищная инициатива» Людмила Ефимова.
Заречные микрорайоны застраивались более 20 лет назад, но на сегодняшний день они являются одними из наиболее перспективных районов города Тюмени. Здесь расположены крупные магазины «Монетка», «Тамара», «Зеленый берег», есть удобные парковки, поликлиника, спорткомплекс «Здоровье», фитнесс-центры, детские сады, школа. Все они находятся недалеко от жилой застройки, так же как и от остановки общественного транспорта, что очень удобно.
Транспортная развязка в этом районе одна из наиболее привлекательных и удобных на сегодняшний день. Основной транспортной магистралью района является улица Щербакова. Застроен район домами 121, 86 серий, панельными и монолитными домами, есть также дома с индивидуальной планировкой.
Однокомнатные квартиры в домах 121 серии площадью 34 кв.м. продают по ценам от 1900 тысяч до 2150 тысяч рублей. В домах 86 серии квартиры площадью 33-35 кв.м. стоят от1850 до 2000 тысяч рублей. Квартиры индивидуального проекта общей площадью 40 кв.м предлагаются по цене 2150 тысяч рублей. В долевом строительстве жилье можно приобрести по цене от 1550 тысяч рублей (в зависимости от площади и сроков сдачи).
Двухкомнатные квартиры в домах 121 серии площадями 50-52 кв.м. продаются по ценам от 2400 до 2900 тысяч рублей. В домах 86 серии квартиры площадями 49-52 кв.м. стоят от 2450 до 2650 тысяч рублей. Квартиры индивидуального проекта общей площадью 65 кв.м. предлагаются по цене 2800 тысяч рублей (с торгом). В долевом строительстве жилье можно приобрести по цене от 2100 тысяч рублей (в зависимости от площади и сроков сдачи).
Трехкомнатные квартиры 121 серии площадью 68 кв.м. предлагаются по ценам от 2900 тысяч рублей. Квартиры в домах 86 серии общей площадью 64-67 кв.м. стоят от 3050 тысяч рублей. Квартиры индивидуального проекта общей площадью 170 кв.м продаются по цене 4750 тысяч рублей. В долевом строительстве можно приобрести квартиру стоимостью от 2850 тысяч рублей (в зависимости от площади и сроков сдачи).
Четырехкомнатные квартиры 121 серии общей площадью 84-86 кв.м продаются по ценам от 3500 до 4000 тысяч рублей. Квартиры индивидуального проекта общей площадью 114 кв.м можно приобрести по цене 4400 тысяч рублей.