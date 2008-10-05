Тюменцы вспомнили "школьные годы чудесные"

- Мы на турбазу ездили в десятом классе, но наша классная не смогла поехать, поэтому в качестве ответственного родителя с нами отправилась моя мама. Но она в свою очередь не могла оставить тогда мою молодую сестру, поэтому с нами поехала и сестра. И вот, глубокий вечер, мы пьем в комнате, мальчики и девочки, шутим и прикалываемся, сестра с нами. Тут заходит маман, чтобы нас по койкам разгонять, а мы сидели в полной темноте. И слышится голос сестры из темноты: «Ну мам, еще рано и весело, иди пока».