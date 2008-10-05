Тюменцы вспомнили "школьные годы чудесные"

День Учителя… Этот праздник знает каждый, ведь в жизни каждый человек, воспитанный в нашей стране, провел десять-одиннадцать лет за школьной партой. И если непосредственно во время учебы школа частенько воспринималась как божье наказание, то по истечении нескольких лет мнение меняется. Когда школьные годы позади, вспоминаются в основном веселые истории, причем далеко не всегда связанные с уроками.
Корреспондент Nashgorod.ru обратилась к людям с вопросом «Что вам вспоминается из школьной жизни?»
Алена, 23 года, менеджер по работе с клиентами:
- Мы на турбазу ездили в десятом классе, но наша классная не смогла поехать, поэтому в качестве ответственного родителя с нами отправилась моя мама. Но она в свою очередь не могла оставить тогда мою молодую сестру, поэтому с нами поехала и сестра. И вот, глубокий вечер, мы пьем в комнате, мальчики и девочки, шутим и прикалываемся, сестра с нами. Тут заходит маман, чтобы нас по койкам разгонять, а мы сидели в полной темноте. И слышится голос сестры из темноты: «Ну мам, еще рано и весело, иди пока».
Антон, 25 лет, директор агентсва недвижимости:
- Мне однажды поручили к какому то событию наделать школьных фоток, то есть стать папарацци школы, я много чего нафоткал…, например девченок в раздевалке, а когда фотки на стенгазете вывесили, меня после этого еще неделю девчонки по школе гоняли.
Татьяна, 24 года, парикмахер:
- Я поругалась с одноклассником, мы начали кидать друг в друга огромный ком бумаги, я кинула в него со всей силы, а он пригнулся. Этот ком бумаги прилетел учителю прямо в лоб, когда тот объяснял тему у доски. Сначала наступила гробовая тишина, а потом класс разразился смехом. Учитель закричал: «Кто это сделал?» А когда я созналась, он сильно удивился. Я извинилась, и он мне ничего не сделал. Но за год все равно четверку нарисовал.
Евгения, 24 года, журналист:
- Однажды мы всем классом организовано и подготовлено сбежали с физики. На следующий день классный руководитель, преподаватель русского языка и литературы, обязала нас писать сочинение на тему «Почему я сбежал с урока». Некоторые сочинения педагог зачитывала. Мне запомнилась фраза одноклассника «и замыкал колонну сбегавших с урока человек с развивающимся шарфом. Это был староста». Эта фраза придала сочинению такой лирический характер, будто побег с урока - это прекрасное явление в истории человечества.
Николай, 36 лет, сотрудник СТО:
- После праздника, кажется, «день учителя» был, у нас осталось много еды, и надо было её куда-то девать. Пришли мы на урок к Зинаиде Ивановне, учителю русского языка, сидим, учимся и слышим, как у неё в животе урчит. И одна из учениц выдала: «Зинаида Ивановна, вы проголодались? – и, не подумав, ляпнула, - У нас там остались объедки, вам принести?» Класс ржал, как стадо коней, жалко, конечно, учительницу было, но что есть, то есть.
И все-таки, несмотря на то, что большинство историй связано с шутками над учителями, шутки эти совсем не злые.
С праздником Вас, дорогие педагоги!