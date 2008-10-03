В квартирах Тюменской области зимой будет тепло и уютно

Место и время заседания Технического Совета предприятия было выбрано неслучайно. Перед его началом при участии Главы администрации Нижнетавдинского района Ахтариева З.З. состоялось торжественное открытие нового здания Нижнетавдинского производственно-эксплуатационного участока. В здании есть все необходимое для успешной работы сотрудников: удобные кабинеты и современное оборудование. В будущем году запланирована реконструкция зданий еще четырех производственно-эксплуатационных участков юга Тюменской области.