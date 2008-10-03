В квартирах Тюменской области зимой будет тепло и уютно

Готовность предприятия к зиме - 100%. Генеральный директор акционерного общества Александр Волков поставил перед подчиненными изначально высокую планку: в районах выполнены все необходимые работы для того, чтобы зимой в квартирах было тепло и уютно.
Место и время заседания Технического Совета предприятия было выбрано неслучайно. Перед его началом при участии Главы администрации Нижнетавдинского района Ахтариева З.З. состоялось торжественное открытие нового здания Нижнетавдинского производственно-эксплуатационного участока. В здании есть все необходимое для успешной работы сотрудников: удобные кабинеты и современное оборудование. В будущем году запланирована реконструкция зданий еще четырех производственно-эксплуатационных участков юга Тюменской области.
Кроме соседей по области, в Нижнюю Тавду приехали гости из Москвы и Санкт-Петербурга. В частности, в присутствии генерального директора ООО "Газлюкс" Андрея Пожидаева в новом здании Нижнетавдинского ПЭУ был открыт магазин газоиспользующего оборудования.
В качестве практической части для участников и гостей техсовета были продемонстрированы в полевых условиях приемы, разработанные специалистами Ремонтно-восстановительной службы ОАО "Тюменьмежрайгаз", применяемые при реконструкции действующих газопроводов высокого давления.