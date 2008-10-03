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В квартирах Тюменской области зимой будет тепло и уютно

3 октября 2008, 16:00
Вчера, 2 октября, в Нижней Тавде прошел Технический Совет ОАО "Тюменьмежрайгаз". Руководители структурных подразделений предприятия всех районов юга Тюменской области отчитались о состоянии дел по подготовке газового хозяйства региона к зиме.

Готовность предприятия к зиме - 100%. Генеральный директор акционерного общества Александр Волков поставил перед подчиненными изначально высокую планку: в районах выполнены все необходимые работы для того, чтобы зимой в квартирах было тепло и уютно.

Место и время заседания Технического Совета предприятия было выбрано неслучайно. Перед его началом при участии Главы администрации Нижнетавдинского района Ахтариева З.З. состоялось торжественное открытие нового здания Нижнетавдинского производственно-эксплуатационного участока. В здании есть все необходимое для успешной работы сотрудников: удобные кабинеты и современное оборудование. В будущем году запланирована реконструкция зданий еще четырех производственно-эксплуатационных участков юга Тюменской области.

Кроме соседей по области, в Нижнюю Тавду приехали гости из Москвы и Санкт-Петербурга. В частности, в присутствии генерального директора ООО "Газлюкс" Андрея Пожидаева в новом здании Нижнетавдинского ПЭУ был открыт магазин газоиспользующего оборудования.

В качестве практической части для участников и гостей техсовета были продемонстрированы в полевых условиях приемы, разработанные специалистами Ремонтно-восстановительной службы ОАО "Тюменьмежрайгаз", применяемые при реконструкции действующих газопроводов высокого давления.

#Новости#Тюменская область#Нефть и газ#Ксения#Экономика
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