Тюменскую молодёжь подготовят к семейной жизни

Передвижной клуб посетит 26 муниципальных районов области. Специалисты центра окажут помощь более чем полутора тысячам участникам акции. Как сообщили в областном центре дополнительного образования детей и молодёжи, в течение 12-ти дней старшеклассникам будет предложена ролевая игра с элементами дебатов на тему раннего брака. А молодые семьи смогут бесплатно проконсультироваться у юристов и семейных психологов.