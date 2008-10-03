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Тюменскую молодёжь подготовят к семейной жизни

3 октября 2008, 14:35
Займутся этим сотрудники центра дополнительного образования. С шестого по 21-е октября они проведут просветительскую акцию «Семья».
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Тюмень

Целью проведения акции является пропаганда семейных ценностей, подготовка молодых людей к будущей семейной жизни, а также на укрепление института семьи.

Передвижной клуб посетит 26 муниципальных районов области. Специалисты центра окажут помощь более чем полутора тысячам участникам акции. Как сообщили в областном центре дополнительного образования детей и молодёжи, в течение 12-ти дней старшеклассникам будет предложена ролевая игра с элементами дебатов на тему раннего брака. А молодые семьи смогут бесплатно проконсультироваться у юристов и семейных психологов.

#Новости#Семейный вопрос#Тюмень#Ксения#Общество
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