Тюменских школьников научат обходиться без вредных привычек

В рамках первой акции с учащимися 10- 11 классов проведут тренинговые занятия, направленные на профилактику табакокурения. По мнению специалистов, такая форма уроков более эффективна для подростков, чем традиционные лекции.
Среди школьников пройдёт акция «Чистый воздух». В ней примут участие дети средних классов. Сотрудники областного наркологического диспансера проведут семинарские занятия и расскажут ребятам о последствиях вредных привычек. Также для учеников 5-8 классов объявлен конкурс рисунков. Творческие работы организаторы предлагают выполнить в технике графики, живописи, аппликации, плаката ¬– на усмотрение авторов.
Итогом акций станет театрально-игровая программа для школьников. Победителей конкурса рисунков наградят спортивными играми.
Кроме того, в октябре пройдет телевизионное ток-шоу на канале «Регион-Тюмень», где пройдет обсуждение проблемы табакокурения и возможности ее решения. Свое мнение выскажут сами дети, принимавшие участие в акциях, специалисты, выступающие в качестве лекторов и ведущих тренингов, а также директора, учителя школ и родители.