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Тюменских школьников научат обходиться без вредных привычек

3 октября 2008, 14:54
В Тюмени стартовали профилактические акции «Классы, свободные от табачного дыма» и «Чистый воздух». Инициатива организации мероприятий принадлежит областному медицинскому аналитическому центру.
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Тюмень

В рамках первой акции с учащимися 10- 11 классов проведут тренинговые занятия, направленные на профилактику табакокурения. По мнению специалистов, такая форма уроков более эффективна для подростков, чем традиционные лекции.

Среди школьников пройдёт акция «Чистый воздух». В ней примут участие дети средних классов. Сотрудники областного наркологического диспансера проведут семинарские занятия и расскажут ребятам о последствиях вредных привычек. Также для учеников 5-8 классов объявлен конкурс рисунков. Творческие работы организаторы предлагают выполнить в технике графики, живописи, аппликации, плаката ¬– на усмотрение авторов.

Итогом акций станет театрально-игровая программа для школьников. Победителей конкурса рисунков наградят спортивными играми.

Кроме того, в октябре пройдет телевизионное ток-шоу на канале «Регион-Тюмень», где пройдет обсуждение проблемы табакокурения и возможности ее решения. Свое мнение выскажут сами дети, принимавшие участие в акциях, специалисты, выступающие в качестве лекторов и ведущих тренингов, а также директора, учителя школ и родители.

#Новости#Здоровье#Курение#Школы#Тюмень#Медицина#Ксения#Общество
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