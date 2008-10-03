Тюменских школьников научат обходиться без вредных привычек

Кроме того, в октябре пройдет телевизионное ток-шоу на канале «Регион-Тюмень», где пройдет обсуждение проблемы табакокурения и возможности ее решения. Свое мнение выскажут сами дети, принимавшие участие в акциях, специалисты, выступающие в качестве лекторов и ведущих тренингов, а также директора, учителя школ и родители.