Тюменец, купи Xerox - получи бумаги пачку!

Скорость печати и копирования Xerox WorkCentre 3119 составляет 18 страниц в минуту, время выхода первого отпечатка — менее 11 секунд, оптическое разрешение при сканировании документов — 600x2400 точек на дюйм. Максимальная нагрузка печати нового МФУ достигает 10 000 страниц в месяц, что обеспечивает надежную и долгосрочную работу устройства. Кроме этого WorkCentre 3119 характеризуется поддержкой большего числа операционных систем, включая МАС OS и Linux.