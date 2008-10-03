Тюменец, купи Xerox - получи бумаги пачку!

.
Скорость печати и копирования Xerox WorkCentre 3119 составляет 18 страниц в минуту, время выхода первого отпечатка — менее 11 секунд, оптическое разрешение при сканировании документов — 600x2400 точек на дюйм. Максимальная нагрузка печати нового МФУ достигает 10 000 страниц в месяц, что обеспечивает надежную и долгосрочную работу устройства. Кроме этого WorkCentre 3119 характеризуется поддержкой большего числа операционных систем, включая МАС OS и Linux.
Данное устройство может стать незаменимым помощником для школьников, студентов процессе их обучения, когда необходимо распечатывать большое количество текста.
Xerox WorkCentre 3119 станет также выгодным решением для пользователей на малых предприятиях, когда не требуется сложный набор функций и не используется факс в качестве основного средства передачи информации..
Только сейчас купив многофункциональное устройство Xerox WorkCentre 3119 в сети магазинов компьютерной техники «Арсенал+», вы получаете 1500 листов бумаги в подарок. Подобрать МФУ можно в розничных салонах компании «Арсенал +» расположенных по адресам:
ТРЦ «Фаворит», ул. Гнаровской, 12;
ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63;
ул. Хохрякова 47;
ул. Ленина 15.
Более подробную информацию вы можете узнать:
в службе информации по телефону: (3452) 79-70-70
Акция проходит с 25 августа по 15 октября 2008 года.