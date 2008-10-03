Новая спортивная площадка в подарок тюменским детям!

Погода в этот день выдалась теплая и солнечная. Площадка уже была готова к приему своих будущих хозяев, которые группами подтягивались к озеру, окруженному золотыми и багряными деревьями.
Честь разрезать ленточку была предоставлена Александру Александровичу Волкову - генеральному директору ООО "Тюменьрегионгаз", Василию Васильевичу Панову - заместителю главы администрации города и, конечно, одному из юных спортсменов. После торжественной церемонии все гости прошли на площадку, где по старинному русскому обычаю отведали хлеба с солью из рук русских красавиц.
Первым произнес поздравительное слово Александр Волков, отметив, что сильное государство - это в первую очередь здоровое общество, и благотворительная программа "Газпрома" по строительству спортивных сооружений призвана привлечь в ряды спортсменов как можно большее количество детей и подростков. Александр Александрович пожелал всем жителям микрорайона, чтобы площадка не пустовала. А Василий Панов, кроме поздравлений и благодарности, пожелал, чтобы этот проект был не последним. От Тюменьрегионгаза и от администрации города местные мальчишки получили в подарок футбольные мячи.
Далее в исполнении Елены Коневской прозвучала песня, а затем слово было дано совсем еще юному спортсмену, который от имени всех ребят поблагодарил компанию "Газпром" за прекрасный подарок, пообещав беречь новую площадку и, конечно, посещать тренировки. В свою очередь детско-юношеский центр "Радуга" вручил Александру Александровичу памятный подарок - спортивный кубок. В завершение церемонии открытия площадки Александр Волков дал старт футбольному матчу среди детских команд. На этом официальная часть была закончена. Гости разъезжались, а ребят еще ждали "Веселые старты".
Открытие площадки прошло в рамках программы "Газпром - детям". В реализации этой программы на юге Тюменской области в 2008 г. построено три детские спортивные площадки: в п. Антипино, в Тюмени на улице Веселой и в районе ДОКа "Красный Октябрь". Все они переданы в муниципальную собственность. Подарок от Газпрома позволит ребятишкам в комфортных условиях заниматься мини-футболом, а зимой устраивать соревнования по хоккею. Площадку можно использовать не только для занятий массовой физкультурой, но и для проведения детских и юношеских спортивных соревнований. В Тюменской области реализацией данного проекта занимается компания ООО "Тюменьрегионгаз".