Новая спортивная площадка в подарок тюменским детям!

Открытие площадки прошло в рамках программы "Газпром - детям". В реализации этой программы на юге Тюменской области в 2008 г. построено три детские спортивные площадки: в п. Антипино, в Тюмени на улице Веселой и в районе ДОКа "Красный Октябрь". Все они переданы в муниципальную собственность. Подарок от Газпрома позволит ребятишкам в комфортных условиях заниматься мини-футболом, а зимой устраивать соревнования по хоккею. Площадку можно использовать не только для занятий массовой физкультурой, но и для проведения детских и юношеских спортивных соревнований. В Тюменской области реализацией данного проекта занимается компания ООО "Тюменьрегионгаз".