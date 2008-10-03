Ипотечные кредиты тюменцам выдаст Городкой Ипотечный Банк

Следует отметить, что объем выдачи долларовых кредитов по состоянию на 1 октября 2008 года увеличился в 1,3 раза по сравнению с показателем на 1 сентября 2008. Объем выдачи рублевых кредитов также превысил аналогичный показатель на 1 сентября 2008 года. Общий объем выдачи ипотечных кредитов приблизился к 1 млрд. долларов США.
Такой рост показателей Банка, прежде всего, обусловлен достаточно низкими процентными ставками, быстрыми сроками рассмотрения кредитных заявок и востребованной продуктовой линейкой.
Не секрет, что Банк принадлежит глобальной финансовой корпорации «Морган Стенли» - ключевой источник финансов. Однако грамотное управление рисками также позволяет сохранять условия кредитования на том уровне, который установлен на данный момент.
«Клиенты делятся на 5 категорий, рисковая составляющая которых закрывается определенными процентными ставками. При предоставлении сведений о «белой» зарплате, удовлетворяющих запросы банка, клиенты премируются более низкой процентной ставкой. Категория клиентов, которые ведут свой бизнес (индивидуальные предприниматели), несет в себе больший риск, поскольку бизнес является единственным доходом у заемщика, таким образом, ставка таким клиентам выше», - прокомментировала Инна Кондратова, управляющий филиалом Городского Ипотечного Банка в г. Тюмени. Однако стоит отметить, что каждый вариант выдачи кредита рассматривается индивидуально.
На сегодняшний день, многие банки свернули ипотечные программы, либо ужесточили условия выдачи их. «Управление Городского Ипотечного Банка не планирует повышать ставки по кредитованию населения до конца этого года» – подчеркнул Михаил Анатольевич.