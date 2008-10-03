Ипотечные кредиты тюменцам выдаст Городкой Ипотечный Банк

«Клиенты делятся на 5 категорий, рисковая составляющая которых закрывается определенными процентными ставками. При предоставлении сведений о «белой» зарплате, удовлетворяющих запросы банка, клиенты премируются более низкой процентной ставкой. Категория клиентов, которые ведут свой бизнес (индивидуальные предприниматели), несет в себе больший риск, поскольку бизнес является единственным доходом у заемщика, таким образом, ставка таким клиентам выше», - прокомментировала Инна Кондратова, управляющий филиалом Городского Ипотечного Банка в г. Тюмени. Однако стоит отметить, что каждый вариант выдачи кредита рассматривается индивидуально.