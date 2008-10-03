Частным детсадам в Тюмени быть!

Проблема нехватки мест в дошкольных заведениях города давно уже вышла за рамки разумного – шутка ли, отдать ребенка в детский сад практически невозможно. О том, как решить непростую задачу по увеличению мест в садиках, обсудили на пресс-конференции «Развитие вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования» представители правительства города и частные предприниматели.
Оптимальным вариантом признали создание частных детсадов, а также групп дневного пребывания детей на базе новых учреждений, а также действующих садов.
«Администрация города делает всё возможное, чтобы уменьшить число очередников и обеспечить всех нуждающихся местами в дошкольных учреждениях, - заявил директор департамента имущественных отношений Тюмени Андрей Киселев. – Мы активно работаем над поиском и передачей помещений для частных детских садов. Кроме того, ведется активная совместная работа с предпринимателями – правительство помогает им с решением «бумажных» проблем, а также готовит ряд мер, направленных на всестороннюю поддержку частников».
Согласна с этим и Светлана Черепанова, директор департамента финансовой и налоговой политики. По её словам уже сейчас запущен комплекс мероприятий, направленных на облегчение работы существующих мини-детсадов и привлечение новых инвесторов. Каждый предприниматель, занимающийся предоставлением услуг по содержанию детей дошкольного возраста, может подать документы и получать субсидию в размере 800-900 тысяч рублей. Фонд развития предпринимательства поможет с ведением бухгалтерской документации, а заместитель главы города Вера Соловьева пообещала, что в скором времени начнут оказывать помощь по ремонту предоставленных для детсадов помещений.
«Вопрос нехватки помещений в последнее время стал понемногу разрешаться, - пояснил Андрей Киселев. – За счет перевода имеющихся площадей под детские сады, а также ремонту и проектам по созданию новых зданий, уже к 2020 году планируется ввести в строй 49 новых детских садов, что позволит обеспечить местами свыше 11 тысяч дошкольников».
За развитие частных мини-садов высказались все присутствующие на конференции. «Четырех ныне действующих явно недостаточно для того, чтобы полностью удовлетворить потребности города, - прокомментировала Марина Бакулина, руководитель ДРЦ «Ступени». – Сейчас мало детских центров и, как следствие, стоимость их услуг по карману далеко не каждому. Развитие частных детских садов приведет к конкурентной борьбе, от которой выиграют и потребители, и сами предприниматели».
По итогам пресс-конференции, представители администрации пообещали оказывать поддержку предпринимателям и высказались за продолжение совместной работы вместе с представителями детских центров и частных садов, которая должна начать приносить результаты уже в ближайшее время.