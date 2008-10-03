Частным детсадам в Тюмени быть!

Согласна с этим и Светлана Черепанова, директор департамента финансовой и налоговой политики. По её словам уже сейчас запущен комплекс мероприятий, направленных на облегчение работы существующих мини-детсадов и привлечение новых инвесторов. Каждый предприниматель, занимающийся предоставлением услуг по содержанию детей дошкольного возраста, может подать документы и получать субсидию в размере 800-900 тысяч рублей. Фонд развития предпринимательства поможет с ведением бухгалтерской документации, а заместитель главы города Вера Соловьева пообещала, что в скором времени начнут оказывать помощь по ремонту предоставленных для детсадов помещений.