Тюменцам повяжут розовые ленточки

Тюменская область уникальна в плане развития здравоохранения. Это подтверждает золотая медаль, привезенная нашими кардиологами с выставки «Здоровье нации – основа процветания России». Однако, несмотря на это, активность населения в вопросах профилактики заболеваний достаточно низка. Если на скриннинги и анкетирование народ идет довольно охотно, то обследование легких почему-то становится проблемой. Флюорографию люди проходят исключительно в случае необходимости, в то время как ситуация с туберкулезом в нашей области не самая лучшая. Наталья Брынза, первый заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области, настоятельно призывает население пройти данный вид обследования, с помощью которого можно выявить и онкозаболевания.