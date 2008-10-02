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Тюменцам повяжут розовые ленточки

2 октября 2008, 16:32
Здоровье общества по-прежнему является приоритетной стратегической задачей нашей страны. Поэтому в нашем регионе развивается проект «Тюменская область – территория здоровья».

В рамках программы управление по медицинской профилактике проведет различные мероприятия. Об этом сообщила начальник отдела управления Алина Кузнецова пресс-конференции в Доме журналистов.

Помимо проведенных уже «Уроков здоровья» планируется в конце октября провести в школах акцию «Здоровое питание». В течение недели доктора будут рассказывать о принципах здорового питания, которое, как известно, является залогом хорошего самочувствия.

Тюменская область уникальна в плане развития здравоохранения. Это подтверждает золотая медаль, привезенная нашими кардиологами с выставки «Здоровье нации – основа процветания России». Однако, несмотря на это, активность населения в вопросах профилактики заболеваний достаточно низка. Если на скриннинги и анкетирование народ идет довольно охотно, то обследование легких почему-то становится проблемой. Флюорографию люди проходят исключительно в случае необходимости, в то время как ситуация с туберкулезом в нашей области не самая лучшая. Наталья Брынза, первый заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области, настоятельно призывает население пройти данный вид обследования, с помощью которого можно выявить и онкозаболевания.

Данный вид заболевания, как известно, особо опасен, поэтому с 20 октября в городе стартуют акции «Вместе за женское здоровье» и «Вместе за мужское здоровье». В общественном транспорте появятся стикеры с адресами, где можно пройти маммографию и УЗИ. В женских консультациях, родильных домах женщинам будут повязываться розовые ленточки, символ борьбы против рака во всем мире. Таким образом, организаторы хотят привлечь внимание общества к этой проблеме и в нашем крае.

#Новости#Медицина#Здоровье#Тюменская область#Ксения#Общество
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