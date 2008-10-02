«Тюменскому курьеру» – 15 лет!

За полтора десятка лет в Тюмени зародились и ушли в никуда десятки газет и журналов. Возможно, секрет долгожительства ТК в том, что он остается в стороне от политической конъюнктуры, а главным героем любого материала, даже самой маленькой заметки является простой горожанин. Его проблемы, успехи, надежды и их воплощение в жизнь и есть – главная тема всех публикаций. А еще каждый номер ТК пронизан большой любовью к нашему городу, к истории Тюмени. По газете, лучше, чем по любой карте, можно изучать топонимику, историю улиц, районов, памятников архитектуры. Здесь всегда самые свежие новости культуры, спорта, социальной и общественной жизни, ведь «Тюменский курьер» выходит в свет ежедневно.