«Тюменскому курьеру» – 15 лет!

Местная газета – такая же визитная карточка города, как его аэропорты и вокзалы, дороги и культурные центры. Печатных изданий в городе, тем более таком крупном, как Тюмень, могут быть десятки, но городская газета одна. В областном центре это – «Тюменский курьер».
В 14 часов в большом зале городской администрации состоится торжество в честь 15-летия городской газеты. Журналистов придут поздравить руководители города и области, коллеги, читатели, герои публикаций и постоянные внештатные авторы.
Друзей у газеты много. За полтора десятка лет ей удалось завоевать сердца коренных тюменцев и студенческой молодежи, зарекомендовать себя в глазах гостей города и в профессиональной журналистской среде.
За полтора десятка лет в Тюмени зародились и ушли в никуда десятки газет и журналов. Возможно, секрет долгожительства ТК в том, что он остается в стороне от политической конъюнктуры, а главным героем любого материала, даже самой маленькой заметки является простой горожанин. Его проблемы, успехи, надежды и их воплощение в жизнь и есть – главная тема всех публикаций. А еще каждый номер ТК пронизан большой любовью к нашему городу, к истории Тюмени. По газете, лучше, чем по любой карте, можно изучать топонимику, историю улиц, районов, памятников архитектуры. Здесь всегда самые свежие новости культуры, спорта, социальной и общественной жизни, ведь «Тюменский курьер» выходит в свет ежедневно.
Сегодня, 2 октября 2008 года, читатели получат 2 471 номер городской газеты.