«Тюменский курьер» - наследник «Пирацкой правды»

Виновник торжества – городская газета «Тюменский курьер», которой сегодня исполнилось 15-ть!
Песню Олега Митяева в собственном исполнении подарил коллективу газеты председатель тюменского Союза журналистов, главный редактор «Тюменских известий» Владимир Кузнецов. Заместитель председателя думы Виктор Рейн не преминул заметить, что такое кощунство – петь в зале заседаний думы в рабочее время могут себе позволить только журналисты. Между тем, и с «Тюменскими известиями», и с ТРК «Регион-Тюмень», и еще со множеством городских и областных СМИ «Тюменский курьер» связывает не только профессиональная деятельность. Главный редактор газеты Рафаэль Гольдберг десять лет работал в областном телерадио, в ТИ и других печатных изданиях. В 1993 году он сам создал газету, в которой с тех пор долго ли коротко ли поработали более 90 тюменских журналистов.
Поздравить коллегу и друга пришел известный писатель Владислав Крапивин, который, кстати, сам на днях отмечает юбилей. Владислав Петрович напомнил Рафаэлю Соломоновичу, что редакторский стол последнего стоит на месте его детской кроватки (в 40-е годы наш знаменитый земляк жил в доме по улице Герцена, на месте которого позже была построена редакция газеты «Тюменский курьер»). А еще он сказал, что первой газетой, вышедшей в свет на месте современной редакции, был вовсе не ТК, а «Пирацкая правда», которую выпускал маленький Владик со своим приятелем. Пирацкой она называлась до тех пор, пока взрослые не подсказали, как правильно пишется это слово. Правда, «Тюменский курьер» значительно превзошел своего предшественника тиражом (5 000 экземпляров против 1) и долгожительством – сегодня вышел в свет 2471 номер городской газеты, тогда как автор «Пирацкой правды» наверняка помнит лишь два ее выпуска.
После поздравлений и обмена подарками журналисты пригласили своих гостей в редакцию на чай с тортом