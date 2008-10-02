«Тюменский курьер» - наследник «Пирацкой правды»

Поздравить коллегу и друга пришел известный писатель Владислав Крапивин, который, кстати, сам на днях отмечает юбилей. Владислав Петрович напомнил Рафаэлю Соломоновичу, что редакторский стол последнего стоит на месте его детской кроватки (в 40-е годы наш знаменитый земляк жил в доме по улице Герцена, на месте которого позже была построена редакция газеты «Тюменский курьер»). А еще он сказал, что первой газетой, вышедшей в свет на месте современной редакции, был вовсе не ТК, а «Пирацкая правда», которую выпускал маленький Владик со своим приятелем. Пирацкой она называлась до тех пор, пока взрослые не подсказали, как правильно пишется это слово. Правда, «Тюменский курьер» значительно превзошел своего предшественника тиражом (5 000 экземпляров против 1) и долгожительством – сегодня вышел в свет 2471 номер городской газеты, тогда как автор «Пирацкой правды» наверняка помнит лишь два ее выпуска.