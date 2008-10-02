Тюменские журналисты встали под обстрел!

13.00 – начало первого открытого чемпионата по пейнтболу среди СМИ. Препятствия, предусмотренные для призывников – осадки в виде дождя и мокрого снега, грязь, ветер, противник с оружием в руках, необходимость одержать победу над этим самым противником. Смягчающие факторы: боевая музыка, принуждающая ритмично двигаться, костры, тир для тренировки, специальная экипировка и оружие, выданное каждому участнику. Каждая команда должна была успешно пройти две пейнтбольные площадки – тактическую и спортивную. На «тактике» целью стало захватить боевое знамя и донести до штаба противника. Особое обстоятельство – боевое знамя расположено на открытой площадке, следовательно, чтобы его захватить, необходимо было перестрелять всю команду контрагента. На «спорте» - дотронуться до базы противника одному из участников команды. Если на обеих площадках противник одержал победу, новобранцы с горечью в глазах, но все же отвагой в сердце отправлялись сушить свои тела к кострам и поддерживать бравыми криками боевых товарищей.