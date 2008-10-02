Тюменские журналисты встали под обстрел!

27 сентября труженики пера, печатной машинки, телекамеры и микрофона были призваны журналом «Банзай» и пейнтбольным клубом «Штурм» для прохождения первого открытого чемпионата по пейнтболу среди СМИ.
В призыве участвовало 22 команды печатных изданий, радиостанций и телеканалов Тюмени. В каждую команду было принято четыре новобранца, которые до этого не связывали свою жизнь с пейнтболом. Проще говоря, дилетанты.
Перед проведением Призыва все команды прошли специальную военную подготовку в количестве двух тренировок на каждое издание. С правилами Призыва все ознакомлены, краски различных цветов на тренировках потрачено 7,5 литров. Пострадавших нет. На случай ранения новобранцев организаторами был призван тюменский филиал Военной Страховой компании. На случай финансовой несостоятельности новоиспеченных призывников был задействован коммерческий банк «Агропромкредит». На случай потери связи с сослуживцами или полного ее отсутствия – сотовый оператор Utel, а на случай потери боевой формы (читай - дистрофии) – военная полевая кухня «Аванпост», рассказали корреспонденту Nashgorod.ru PR специалист ООО «Гранд Медиа».
Кроме того, в целях тотального информирования противника на службу были призваны радио «Шансон» и «Видео Интернешнл». Также прошу отметить, что компания «ЭР-телеком» стала главным союзником новобранцев в их героическом деле, предоставив цифровое телевидение, Интернет-связь и моральную поддержку боевого духа. Креативный союзник Призыва мастерская событий «Пластилин» провел предвоенную подготовку площадки Призыва к вышеуказанному мероприятию.
Порядок проведения призыва
11.00 – Построение призывников у памятника учащимся школ города, не вернувшимся с войны. Задействовано: военный оркестр – 1 штука, бравые генералы – 2 штуки, зонты – 19 штук. В виду того, что погодные условия выступали на стороне стратегического противника (осадки в виде снега безжалостно наносили удары по новобранцам), форма призывников была неоднородна. Но их легко было узнать по решительным выражениям лиц и патриотической походке. Бравые генералы были настолько суровы, что публично высказали призывникам, кто они есть и куда им следует идти. А именно – на военную базу под кодовым названием «Штурм», расположенную на 23-м километре Велижанского тракта
12.00 – 13.00 – Путь. После 23-х километров ровного российского асфальта новобранцев ожидало первое испытание – изрядно испорченная первым снегом дачная дорога. Испытание всеми без исключения пройдено на тройное военное «Ура!». Боевые награды: грязь на колесах, капотах и крышах боевой техники – автомобилях участников и казенном автобусе.
13.00 – начало первого открытого чемпионата по пейнтболу среди СМИ. Препятствия, предусмотренные для призывников – осадки в виде дождя и мокрого снега, грязь, ветер, противник с оружием в руках, необходимость одержать победу над этим самым противником. Смягчающие факторы: боевая музыка, принуждающая ритмично двигаться, костры, тир для тренировки, специальная экипировка и оружие, выданное каждому участнику. Каждая команда должна была успешно пройти две пейнтбольные площадки – тактическую и спортивную. На «тактике» целью стало захватить боевое знамя и донести до штаба противника. Особое обстоятельство – боевое знамя расположено на открытой площадке, следовательно, чтобы его захватить, необходимо было перестрелять всю команду контрагента. На «спорте» - дотронуться до базы противника одному из участников команды. Если на обеих площадках противник одержал победу, новобранцы с горечью в глазах, но все же отвагой в сердце отправлялись сушить свои тела к кострам и поддерживать бравыми криками боевых товарищей.
14:30 – Приехала полевая кухня и была затоплена баня. Вследствие чего внимание на площадки обращали только команды, на них находящиеся, и судьи.
15.00 – Частично обогревшись и наевшись ухи и плова, а также зарядив свой организм 40-градусным топливом, призывники продолжили борьбу за право выхода в финал. Но баня, оставленная под присмотром настоящего военного банщика, отныне не пустовала.
16.00 – начало финальных и самых напряженных игр. К этому времени оставшиеся призывники научились играть в пейнтбол, освоили основные тактические приемы ведения боя, выработали свою стратегию. Товарищ Читатель, это были самые яркие бои, которые не уступали по накалу скупых военных страстей битве под Бородино и Сталинградом!!! Боевые подруги не уставали кричать «Ура!» фаворитам Чемпионата, проигравшие отправлялись залечивать раны в баню, а судьи устало смахивали с лиц пот.
17.00 – торжественное награждение победителей под звуки военного марша. Итак, войну выиграла команда издательского дома «Русское слово»! Второе место с боем взяла команда газеты «Тюменский курьер», а на третью ступень пьедестала гордо взошла команда парламентской газеты «Тюменские известия». Таким образом, представители печатных изданий не допустили в ряды победителей ни радиостанции, ни телеканалы, ни Интернет-порталы. Всем призывникам было присвоено звание «рядовой» и вручены призы от вышеперечисленных спонсоров и партнеров.
17.15 – Приз для всех. Призом стало исполнение буржуйского танца, именуемого «стриптиз», в отечественной бане девушкой, специально оному танцу обученной. Далекая от военных действий, она не видела различий между победителями и остальными призывниками, чего и Вам, товарищ Читатель, настоятельно рекомендую. У нас, у военных, на осеннем призыве главное не победа, а участие, ведь преодолеть капризы природы и суровую действительность российских дорог – это уже подвиг, достойный восхваления. Ура, товарищи!!!