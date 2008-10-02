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«Real Dance» научит тюменцев красиво двигаться

2 октября 2008, 11:22
С 3 по 5 октября в студии современного танца «Real Dance» педагог Каиль Давыд из Челябинска проводит мастер-классы по направлениям House+Wacking и New Style.
Сюжет
Тюмень

Эти направления известны во всем мире, но еще не получили должного развития в нашем городе.

Современный Хаус – это быстрые движения ног, напоминающие степ, чечетку и шаги латины, в сочетании с плавными, абсолютно расслабленными движениями корпуса и головы. Корпус всегда отстает от ног и в танце? словно догоняет их. Также стиль определяет особый кач, легкость, «пружинка» в работе стоп и скорость исполнения движений, нагрузка от которых сравнима с аэробной. Последние европейские тенденции в Хаусе связаны с использованием нижнего брейка, локинга, вэйвинга и вакинга.

Wacking – так называемый гламурный стиль, основанный на плавных, но в то же время четких движениях рук. Очень популярен у танцоров хауса.

New Style (новый стиль) – всеобъемлющее и многообразное танцевальное направление в современном хип-хоп движении. Он развился из верхнего брейкданса, слившегося с поп-культурой, и стилей Old School (старой школы), вобрав в себя элементы рагги, латины, модерна и даже бэллидэнса.

Студия «Real Dance» приглашает танцевать абсолютно всех!

Дополнительную информацию можно получить по адресу: ДК «Железнодорожник», ул. Первомайская, 55, класс № 40; или по телефону 8-912-92-62-950.

#Новости#Танцы#Тюмень#Ксения#Культура
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