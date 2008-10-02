«Real Dance» научит тюменцев красиво двигаться

Современный Хаус – это быстрые движения ног, напоминающие степ, чечетку и шаги латины, в сочетании с плавными, абсолютно расслабленными движениями корпуса и головы. Корпус всегда отстает от ног и в танце? словно догоняет их. Также стиль определяет особый кач, легкость, «пружинка» в работе стоп и скорость исполнения движений, нагрузка от которых сравнима с аэробной. Последние европейские тенденции в Хаусе связаны с использованием нижнего брейка, локинга, вэйвинга и вакинга.