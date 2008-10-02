Проблемы с недвижимостью? Ищем грамотного риэлтора

Невооруженным взглядом видно, что дома, офисные и торговые центры в Тюмени растут как грибы после дождя. Строительство в Тюмени однозначно не стоит на месте. Что творится в тюменском мире недвижимости сегодня, рассказал директор Агентства Недвижимости «Актуал» Антон Шейко:
- Мы предоставляем массу услуг на рынке недвижимости. Основное направление нашего Агентства – это коммерческая недвижимость. Но, естественно, мы занимаемся и различными видами жилья. Также предлагаем недвижимость в Анапе, поскольку обеспеченные люди часто покупают загородную недвижимость на юге и переезжают жить в более теплый климат.
Спектр наших услуг начинается от составления договоров по купли-продажи, аренды, до дизайна и ремонта помещений. Мы сотрудничаем с оценочными и дизайнерскими компаниями. Естественно, все это по желанию заказчика.
Какие факторы важны для горожан при покупке жилья?
- Сейчас основными факторами для выбора квартиры все же является материальное положение. Чаще всего, это та сумма, которую выделяет банк по ипотеке. Комфорт сейчас отодвигается на второе место. Людям нужна крыша над головой. Если средства позволяют, транспортная развязка, инфраструктура, удаленность от остановок, школ, магазинов, детских садов – все имеет значение. В последнее время стало важным наличие парковки или гаража. Но, опять же, все отталкиваются от финансового положения.
Такие районы как - Тюменский, МЖК, Восточный, я считаю наиболее оптимальными для приобретения жилья; Дом Обороны, Заречный, Ватутина и т.п., чаще интересуют по каким-либо индивидуальным причинам: ближе к работе, к знакомым и т.д. В центре, естественно, цена за квадратный метр гораздо выше. Такая цена на недвижимость в центре города, обусловлена многими факторами, например, земля под строительство стоит на несколько порядков выше, нежели в более отдаленных районах. Однако спрос на аренду жилья в центре более высок, т.к. наиболее удобная транспортная развязка, близость к учебным заведениям и т.д.
Какого класса, жители, стараются снимать жилье: это больше студенты, молодые семьи, командированные, может еще кто-то? Кто вообще снимает жилье в Тюмени?
- Аренда жилья это больше сезонное явление. Ближе к учебному году, к сессиям начинают ехать студенты. В основном они снимают такое жилье как пансионаты, общежития, малосемейки - класс дешевого жилья до десяти тысяч рублей в месяц. Более обеспеченные снимают однокомнатные квартиры, ценовая политика которых от 13 тысяч рублей. Конечно, есть однокомнатные квартиры и за 50 000 рублей в месяц, однако студенты чаще не могут себе такое позволить. Такое жилье снимают в основном для руководителей предприятий, приезжающих в Тюмень в командировку или иностранцы. Молодые семьи с детьми чаще всего снимают двухкомнатные квартиры, средняя цена на которые составляет 14 -15 т.р.
А есть ли проблемы со съемом жилья в Тюмени?
- Если жилье распределить на дешевое, среднее и дорогое, то с дешевым жильем всегда проблемы. Спрос на него в разы превышает предложение. На одну квартиру, пансионат, общежитие приходится около десяти клиентов. Тут уже начинается гонка. Кто первый – того и жилье. На рынке дорогого, хорошо обустроенного жилья, предложение превышает спрос. С поиском такого жилья проблем нет. Дорогого жилья у нас достаточно, но, увы, позволить себе его могут только единицы.
Сегодня риэлтор - довольно распространенная и модная профессия. Какие ее специфические черты можно выделить? Каждый ли может стать риэлтором?
- Несомненно, не каждый. Для того, чтобы стать риэлтором, нужна голова на плечах, так же как и в других профессиях. Для любой профессии необходимы знание своего дела. В наших учебных заведениях, пока не обучают профессии риэлтора. Тут необходимы, прежде всего, знания уголовного, административного, гражданского кодексов и т.д. Нужно знать все законы, связанные со сделками, проводимыми с недвижимостью. Сейчас очень многие пытаются стать риэлторами. Услышав где-то несколько общих понятий и законов, уже считают себя профессионалами. От этого страдает качество услуг, оказываемое такими посредниками и, как следствие, формируется негативное мнение об агентах. Я работаю уже 5 лет и до сих пор не считаю, что знаю все нюансы нашей профессии и никогда не пренебрегаю консультациями более опытных игроков рынка недвижимости. Репутация Агентства в большей степени зависит от профессионализма его агентов. Зарабатываемая годами, она может быть в миг потеряна!
Коммуникабельность, умение находить общий язык с клиентами – одна из важных черт риэлтора - в наше время это является, я бы сказал, искусством. Квалификация риэлтора как агента, должна проявиться в умении заинтересовать друг в друге покупателя и продавца, т. е. найти такие слова, чтобы показать обеим сторонам выгодные обстоятельства сделки: чтобы покупатель захотел купить именно эту квартиру, а продавец – продать ее только этому покупателю. Многие клиенты, приходя к нам, не до конца разбираются в законодательстве и даже толком не могут объяснить, какой же объект их интересует. Наша задача, объяснить им все в подробностях. Профессиональный риэлтор должен знать множество мелочей, связанных с недвижимостью, например, если приобретаемое помещение, расположенное в жилом доме, в дальнейшем будет предназначено под магазин, то загрузка товара должна производиться за несколько метров от подъезда. Поэтому, не все помещения подойдут для этого вида бизнеса. При незнании риэлторами подобных нюансов у клиентов в дальнейшем могут возникнуть проблемы с другими инстанциями.
Вообще, не каждому дано быть риэлтором. Не секрет, что во многих агентствах достаточная большая текучка кадров и наше агентство не исключение. Многие приходят к нам и хотят зарабатывать сразу «миллионы», но, увы, такого не бывает. Люди, приходя устраиваться к нам на работу, проходят бесплатное обучение в течение месяца. Я стараюсь выстроить обучение таким образом, чтобы выяснить некоторые психологические моменты поведения человека и цели, которые он преследует, планируя работать а Агентстве Недвижимости. Ведь первая задача каждого риэлтора, как я считаю - помогать людям, а многие, приходя работать в агентство, считают, что это легкий способ зарабатывания денег, что далеко не так.
Активно ли тюменцы пользуются услугами агентств?
- Да, достаточно активно. Сейчас вообще без агентства сложно найти подходящий по всем параметрам объект недвижимости. Особенно, это касается аренды жилья. Количество предложений агентства гораздо больше, нежели человек сможет найти сам. Благодаря агентству люди экономят огромное количество времени и получают по всем параметрам подходящий вариант. В многих случаях, при подборе объекта недвижимости для клиента, мы учитываем и транспортную развязку, и удобство подъездных путей, иногда, при необходимости, даже «пробки» на дорогах. И вообще, делаем все для того, чтобы клиент остался доволен нашей работой и уходил от нас с улыбкой!
Приглашать грамотного риэлтора - экономически выгодно, несмотря на то, что за его услуги нужно платить. Профессионал сэкономит клиенту силы, здоровье и время. Стоимость услуг риэлтора значительно меньше стоимости квартиры, которую можно потерять.
Беседу вела Дания Гайсина