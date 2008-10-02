Проблемы с недвижимостью? Ищем грамотного риэлтора

Коммуникабельность, умение находить общий язык с клиентами – одна из важных черт риэлтора - в наше время это является, я бы сказал, искусством. Квалификация риэлтора как агента, должна проявиться в умении заинтересовать друг в друге покупателя и продавца, т. е. найти такие слова, чтобы показать обеим сторонам выгодные обстоятельства сделки: чтобы покупатель захотел купить именно эту квартиру, а продавец – продать ее только этому покупателю. Многие клиенты, приходя к нам, не до конца разбираются в законодательстве и даже толком не могут объяснить, какой же объект их интересует. Наша задача, объяснить им все в подробностях. Профессиональный риэлтор должен знать множество мелочей, связанных с недвижимостью, например, если приобретаемое помещение, расположенное в жилом доме, в дальнейшем будет предназначено под магазин, то загрузка товара должна производиться за несколько метров от подъезда. Поэтому, не все помещения подойдут для этого вида бизнеса. При незнании риэлторами подобных нюансов у клиентов в дальнейшем могут возникнуть проблемы с другими инстанциями.