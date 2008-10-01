В Ярковском районе буйствует маньяк-педофил

Об этом сотрудники Ярковской милиции узнали на днях. Заявление о факте совершения насильственных действий сексуального характера в милицию не поступало. Однако, оперуполномоченные получили оперативную информацию о преступлении. Как рассказал корреспонденту Nashgorod.ru начальник управления уголовного розыска при ГУВД по Тюменской области Виталий Крюков, только два с половиной часа милиционеры уговаривали пострадавшего мальчика рассказать правду. Как оказалось, он подвергался насилию уже не раз. Кроме того, выяснились новые жертвы ярковского педофила.
Отметим, что сейчас в Тюмени также разыскивается насильник, некогда действующий в районе улицы Воровского. Как рассказал Виталий Крюков, в ходе следствия выяснилось множество других фактов изнасилования.
Всего с начала года в области было зарегистрировано 75 изнасилований, 73 дела раскрыты. Проведена успешная операция по задержанию маньяка-убийцы в поселке Московский. Преступник изнасиловал и придушил 12-летнюю девочку и спрятал труп под кроватью. Маньяк попытался скрыться в лесах Армизонского района. Во время дождя он вышел на опушку и был схвачен.