В Ярковском районе буйствует маньяк-педофил

Об этом сотрудники Ярковской милиции узнали на днях. Заявление о факте совершения насильственных действий сексуального характера в милицию не поступало. Однако, оперуполномоченные получили оперативную информацию о преступлении. Как рассказал корреспонденту Nashgorod.ru начальник управления уголовного розыска при ГУВД по Тюменской области Виталий Крюков, только два с половиной часа милиционеры уговаривали пострадавшего мальчика рассказать правду. Как оказалось, он подвергался насилию уже не раз. Кроме того, выяснились новые жертвы ярковского педофила.