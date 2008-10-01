В Тюмени подвели итоги недели «Здоровое сердце»

Об этом сообщила Наталья Семеновна Брынза, первый заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области на пресс-конференции, приуроченной к подведению итогов недели «Здоровое сердце».
Напомним, что данная неделя проводилась в рамках проекта «Тюменская область – территория здоровья». Цель мероприятия заключалась в привлечении внимания жителей города и области к проблеме сердечнососудистых заболеваний, напомнив о факторах развития болезней сердца, а также о правилах здорового образа жизни. Елене Николаевна Нечай, депутат Тюменской областной Думы, выразила благодарность департаменту образования и науки, выполнившему поставленные задачи в полном объеме. Именно под эгидой данного института в общеобразовательных школах учителям, ученикам и их родителям читали лекции о проблемах здравоохранения знаменитые спортсмены и врачи.
Департамент здравоохранения выводит на первый план вопросы профилактики сердечнососудистых заболеваний потому, что именно они занимают первое место среди причин смертности у трудоспособного населения. И здесь, как и в случае остальных болезней, для успешного лечения необходимо раннее выявление заболевания. Удачно сделанная операция на начальной стадии недомогания позволяет спасти жизнь человека. Данный вопрос касается также и профилактики онкологических заболеваний, к которым горожане относятся слишком легкомысленно. Поэтому все население призывают не только не запускать болезни, но и приходить на консультации.
Однако такое предложение вызывает лишь недоумение. Огромные очереди в поликлиниках отбивают желание даже брать больничный отпуск, а уж тем более приходить за советом. «Сегодня идет глобальная реконструкция первичного звена города Тюмени. Капитально ремонтируются все поликлиники, ведется строительство двух новых поликлиник – в районе Московского тракта и Лесобазы. С этим связаны некоторые трудности, потому что необходимо вести прием посетителей одновременно с ремонтом. Вторая причина – мы до сих пор не можем организовать работу в регистратуре так, чтобы не было очереди. Здесь есть и объективные, и субъективные причины, и мы над ними работаем», - прокомментировала ситуацию Наталья Семеновна.