В Тюмени подвели итоги недели «Здоровое сердце»

Однако такое предложение вызывает лишь недоумение. Огромные очереди в поликлиниках отбивают желание даже брать больничный отпуск, а уж тем более приходить за советом. «Сегодня идет глобальная реконструкция первичного звена города Тюмени. Капитально ремонтируются все поликлиники, ведется строительство двух новых поликлиник – в районе Московского тракта и Лесобазы. С этим связаны некоторые трудности, потому что необходимо вести прием посетителей одновременно с ремонтом. Вторая причина – мы до сих пор не можем организовать работу в регистратуре так, чтобы не было очереди. Здесь есть и объективные, и субъективные причины, и мы над ними работаем», - прокомментировала ситуацию Наталья Семеновна.