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В Тюмени "десятка" сбила 8-летнего мальчика

1 октября 2008, 15:37
ДТП произошло сегодня утром на перекрестке улиц Беляева и Дружбы. Автомашина скрылась с места происшествия, ведется её розыск.
Сюжет
Тюмень

Сегодня в 7 часов 40 минут утра на пешеходном переходе на перекрестке ул. Беляева и Дружбы автомобилем ВАЗ 2110 совершен наезд на пешехода - мальчика 8-ми лет. Ребенок находится в реанимации. Автомашина скрылась с места происшествия, ведется её розыск.

Госавтоинспекция просит свидетелей произошедшего и граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефонам 794-610, 794-636, а также по «телефону доверия» 794-594. Ваши сведения помогут найти виновника аварии.

#Новости#Тюмень#Таня#Происшествия
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