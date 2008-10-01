В Тюмени "десятка" сбила 8-летнего мальчика

Сегодня в 7 часов 40 минут утра на пешеходном переходе на перекрестке ул. Беляева и Дружбы автомобилем ВАЗ 2110 совершен наезд на пешехода - мальчика 8-ми лет. Ребенок находится в реанимации. Автомашина скрылась с места происшествия, ведется её розыск.