В Тюмени "десятка" сбила 8-летнего мальчика

Сегодня в 7 часов 40 минут утра на пешеходном переходе на перекрестке ул. Беляева и Дружбы автомобилем ВАЗ 2110 совершен наезд на пешехода - мальчика 8-ми лет. Ребенок находится в реанимации. Автомашина скрылась с места происшествия, ведется её розыск.
Госавтоинспекция просит свидетелей произошедшего и граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефонам 794-610, 794-636, а также по «телефону доверия» 794-594. Ваши сведения помогут найти виновника аварии.